Когда сработает главный индикатор рецессии США

Когда сработает главный индикатор рецессии СШАЕе наступление в экономике США неизбежно – вопрос лишь в сроках, считают эксперты
Главный индикатор рецессии в США – term spread, показывающий разницу между доходностями коротких и длинных облигаций казначейства, в начале августа вплотную приблизился к нулю. Он может перейти в отрицательную зону ближе к осени. На 21 сентября назначено заседание ФРС США, на котором, как ожидают эксперты, регулятор будет ужесточать монетарную политику.
Term spread – это устойчивый индикатор для предсказания рецессии не только в США, но и в других развитых странах. Если он заходит в отрицательную зону, т. е. ставки по 10-летним облигациям оказываются ниже, чем ставки по трехмесячным, это показывает, что деловую активность на ближайшие месяцы бизнес воспринимает хуже, чем в прошлом. И тогда можно говорить о возможной рецессии. Term spread опирается на способность бизнеса предвидеть события на ближайшие месяцы или даже год.