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Когда сработает главный индикатор рецессии США

Ее наступление в экономике США неизбежно – вопрос лишь в сроках, считают эксперты
Антон Козлов
Учитывая ярко выраженную отрицательную динамику макроэкономических показателей, ослабление американской экономики уже является очевидным / DANIEL SLIM / AFP

Главный индикатор рецессии в США – term spread, показывающий разницу между доходностями коротких и длинных облигаций казначейства, в начале августа вплотную приблизился к нулю. Он может перейти в отрицательную зону ближе к осени. На 21 сентября назначено заседание ФРС США, на котором, как ожидают эксперты, регулятор будет ужесточать монетарную политику.

Term spread – это устойчивый индикатор для предсказания рецессии не только в США, но и в других развитых странах. Если он заходит в отрицательную зону, т. е. ставки по 10-летним облигациям оказываются ниже, чем ставки по трехмесячным, это показывает, что деловую активность на ближайшие месяцы бизнес воспринимает хуже, чем в прошлом. И тогда можно говорить о возможной рецессии. Term spread опирается на способность бизнеса предвидеть события на ближайшие месяцы или даже год.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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