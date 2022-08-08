Когда сработает главный индикатор рецессии США

Term spread – это устойчивый индикатор для предсказания рецессии не только в США, но и в других развитых странах. Если он заходит в отрицательную зону, т. е. ставки по 10-летним облигациям оказываются ниже, чем ставки по трехмесячным, это показывает, что деловую активность на ближайшие месяцы бизнес воспринимает хуже, чем в прошлом. И тогда можно говорить о возможной рецессии. Term spread опирается на способность бизнеса предвидеть события на ближайшие месяцы или даже год.