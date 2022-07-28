Экономика США падает второй квартал подряд. Что это значит

По сравнению с I кварталом 2022 г. ВВП США сократился на 0,9% в годовом исчислении, сообщил минторг страны. При этом, согласно консенсус-прогнозам американских экспертов, экономика должна была показать рост на 0,3 п. п. Это стало вторым сокращением показателя за год – в I квартале 2022 г. он снизился на 0,3 п. п. по сравнению с предыдущим кварталом. Снижение реального ВВП, по данным минторга, отражает сокращение частных инвестиций в товарные запасы и основной капитал, а также сокращение расходов и инвестиций со стороны федерального правительства.