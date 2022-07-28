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Экономика США падает второй квартал подряд. Что это значит

Второй Великой депрессии ждать не стоит
Антон Козлов
Американская экономика сокращается два квартала подряд, что соответствует техническому определению рецессии. Но чтобы констатировать вхождение в стадию кризиса, снижение объема ВВП должно длиться не менее двух кварталов подряд с темпом хотя бы минус 1,5% / Evelyn Hockstein / Reuters

По сравнению с I кварталом 2022 г. ВВП США сократился на 0,9% в годовом исчислении, сообщил минторг страны. При этом, согласно консенсус-прогнозам американских экспертов, экономика должна была показать рост на 0,3 п. п. Это стало вторым сокращением показателя за год – в I квартале 2022 г. он снизился на 0,3 п. п. по сравнению с предыдущим кварталом. Снижение реального ВВП, по данным минторга, отражает сокращение частных инвестиций в товарные запасы и основной капитал, а также сокращение расходов и инвестиций со стороны федерального правительства.

Несмотря на снижение реального ВВП, минторг сообщил об увеличении на 7,8% (на $465,1 млрд) в годовом исчислении ВВП в текущих ценах, а также об увеличении экспорта и расходов на личное потребление (PCE), связанных с внутренними и заграничными путешествиями американцев.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных