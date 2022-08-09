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Минфин предложил дать налоговые льготы разработчикам технологий военного назначения

Сейчас они не входят в контур поддержки IT-отрасли из-за соблюдения режима секретности
Анастасия Бойко
Возникновение нового механизма предоставления льготы продиктовано необходимостью соблюдения режима секретности  / Евгений разумный / Ведомости

Минфин предложил освободить от НДС разработчиков программ военного и двойного назначения, следует из разработанного ведомством законопроекта («Ведомости» с ним ознакомились). Поправки предлагается внести в ст. 149 Налогового кодекса.

Согласно проекту, льгота по НДС коснется передачи исключительных прав на программы для ЭВМ и базы данных, включенные в единый реестр результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ военного, специального или двойного назначения. Такой список ведет Роспатент на основе информации Минобороны, ФСБ и Службы внешней разведки. От уплаты налога также будет освобождена передача прав на использование таких программ и баз данных (включая обновления к ним и дополнительные функциональные возможности).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных