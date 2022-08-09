Минфин предложил дать налоговые льготы разработчикам технологий военного назначения

Согласно проекту, льгота по НДС коснется передачи исключительных прав на программы для ЭВМ и базы данных, включенные в единый реестр результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ военного, специального или двойного назначения. Такой список ведет Роспатент на основе информации Минобороны, ФСБ и Службы внешней разведки. От уплаты налога также будет освобождена передача прав на использование таких программ и баз данных (включая обновления к ним и дополнительные функциональные возможности).