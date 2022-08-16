Минэк улучшил прогноз по курсу рубля, ВВП и инфляции в 2022 году

Минэк улучшил прогноз по курсу рубля, ВВП и инфляции в 2022 годуНо в следующие годы в ведомстве ждут более медленного восстановления
Минэк существенно улучшил оценки значительной части макроэкономических показателей в 2022 г. по сравнению с прогнозом, опубликованным 18 мая. Ведомство ждет спада ВВП в этом году на 4,2%, следует из фрагмента прогноза социально-экономического развития на 2022 и 2023–2025 гг. (данные есть у «Ведомостей», их подлинность подтвердил федеральный чиновник). В майском варианте Минэк оценивал снижение экономики в 7,8%.
Инфляция на конец года составит 13,4%, тогда как ранее ожидалось 17,5%. Разработчики прогноза предполагают гораздо менее резкое падение реальных располагаемых доходов населения: если в мае прогнозировался спад на 6,8%, то сейчас ожидается сокращение на 2,8%. Среднегодовой уровень безработицы в 2022 г. сохранится на отметке 2021 г. – 4,8%. В прошлом варианте ожидался рост показателя до 6,7%.
Характерно, что в Минэке ожидают более крепкого рубля, причем на протяжении всего прогнозного периода с 2022 по 2025 г. В майском прогнозе среднегодовой курс доллара ожидался на уровне 76,7 руб./$ в 2022 г., далее он должен был показать небольшое ослабление до в 77 руб./$ и 78,7 руб./$ в 2023 и 2024 гг. и достичь среднегодового значения в 81 руб./$ в 2025 г. Согласно новым данным, в 2022 г. среднегодовой курс будет на уровне 68,1 руб./$, в 2023–2025 гг. его значение составит 69,2 руб./$, 72,9 руб./$ и 74,8 руб./$.
Улучшен прогноз и по динамике внешней торговли. Экспорт по итогам года ожидается в размере $585,3 млрд против майских $482,4 млрд, импорт – $285,7 млрд против $252 млрд.
При улучшении прогноза по росту экономики на 2022 г. ухудшились оценки показателей будущих лет. В 2023 г. в министерстве ожидают более глубокого спада ВВП (2,7% год к году против 0,7% ранее). Инфляция, доходы населения также будут восстанавливаться медленнее, чем ожидалось ранее.
Проект прогноза уже согласован с Минфином и Минэнерго и внесен в Бюджетную комиссию, сообщил представитель Минэка.
Почему Минэк улучшил прогноз
Одним из наиболее важных факторов, определяющих динамику в проекте прогноза, является тенденция на восстановление потребительского спроса, отметил федеральный чиновник, знакомый с ходом обсуждения документа. Кроме этого, по его словам, в своих расчетах разработчики прогноза исходят из того, что в обозримой перспективе ЦБ не станет прибегать к резкому ужесточению ДКП и позволит экономике сохранить динамику.
13,4%
составит инфляция на конец года, тогда как ранее ожидалось 17,5%
При крайне высокой инвестиционной активности I квартала 2022 г. уже наблюдается ее спад, добавил федеральный чиновник. С одной стороны, существует множество ускорившихся и уже завершившихся проектов, с другой – для многих новых инициатив остается актуальной необходимость в адаптации модели, для некоторых остается непонятной экономическая целесообразность в целом, рассуждает чиновник. В связи с этим, считает он, инвестиционный спад будет сдвинут на начало следующего года и он будет более значительным, чем потребительский.
Количество рабочих мест под угрозой сокращения увеличилось, признал федеральный чиновник. Это может стать проблемой, так как поддержка рынка труда не сможет продолжаться бессрочно, предупреждает источник. В отличие от ситуации с пандемией COVID-19, в текущих условиях безработица будет носить структурный и территориальный характер: в связи с перестройкой экономики может возникнуть ситуация сочетания дефицита рабочей силы в одних отраслях и регионах и безработицы в других, пояснил он.
Нефть спасла экономику
В экономике, несмотря на относительную стабилизацию, сохраняется крайне высокий уровень неопределенности, отметил первый вице-президент ЦСР Борис Копейкин. Вероятно, экономика начнет восстанавливаться только во втором полугодии 2023 г., но многое будет зависеть от способности и скорости замещения инвестиционного импорта, поставок комплектующих, а также от настроений бизнеса и потребителей, полагает эксперт.
В последние месяцы динамику поддерживает устойчивая ситуация в нефтедобыче, признал Копейкин. Учитывая, что за шесть месяцев 2022 г. экономика сократилась только на 0,5%, представленный вариант прогноза динамики ВВП выглядит совершенно реалистичным, резюмировал экономист.
Смягчению спада поспособствовало увеличение закупок нефти Индией и поддержка инвестиций и потребительского спроса правительством, которое осуществило беспрецедентно широкий спектр мер поддержки, связанных с социальными выплатами, льготными кредитами и др., добавил заместитель директора института «Центр развития» НИУ ВШЭ Валерий Миронов. Также положительным моментом стало снижение Банком России ключевой ставки, согласился эксперт.
Новые оценки Минэка слишком оптимистичны, считает экономист, автор Telegram-канала «Твердые цифры» Александр Исаков. Прогноз предполагает ускорение ВВП почти до 4% в 2024 г., что предусматривает, по сути, сценарий постковидного бурного восстановления, добавил эксперт. Сценарий трансформационного спада, который проходит России, будет иным: за снижением экономики последует ее постепенный, а не резкий рост, который не превысит 1–1,5% в год, предполагает Исаков. 16 июня министр экономического развития Максим Решетников в своем выступлении на сессии ПМЭФ «Российская экономика: современные вызовы и точки опоры» заявил, что для структурной перестройки российской экономике необходимо «купить время».
Весьма сомнительными видятся ожидания по инфляции, в которых на 2023-й и последующие годы предполагается практически замораживание текущего аномально низкого инфляционного фона, полагает Исаков. Нынешняя ситуация сложилась на базе неустойчивых факторов: остановки розничного кредитования, укрепления курса и необычно раннего, не по сезону, падения цен на плодоовощи. Этих факторов не будет уже к октябрю, не говоря уже о следующем годе, уверен эксперт. Банк России закладывает в базовом сценарии рост цен в следующем году до 7,5%, что более правдоподобно, отметил Исаков.
Крайне весомым фактором для положительной динамики стало смягчение политики ЦБ, а также выравнивание потребительского спроса с переносом акцента на товары отечественного производства, обратила внимание доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Екатерина Новикова. Более того, происходит постепенное переориентирование страны на сотрудничество с азиатскими рынками, что в ближайшее время повлияет на дальнейшее восстановление и даже наращивание объемов экспорта, полагает эксперт.
В связи с этим стоит ожидать укрепления курса рубля в средне- и долгосрочной перспективе. Кроме этого, Минэк, по всей видимости, закладывает в прогноз более активный переход на торговлю в национальных валютах – без использования доллара или евро, что также позитивно влияет на курс, предполагает Новикова.
Прогнозы Минэка похожи на базовый прогноз Банка России, отметил главный аналитик УК «Ингосстрах-инвестиции» Виктор Тунев. Динамика ВВП, инфляции и импорта находится в пределах оценочного диапазона ЦБ, но показатели экспорта и импорта существенно выше в будущем, замечает эксперт. Скорее всего, Минэк закладывает более высокие цены и объемы нефтегазового экспорта (во фрагменте проекта прогноза эти показатели отсутствуют), полагает Тунев. Скорее всего, министерство ожидает цены Urals около $70 за баррель в 2023 г. при снижении цен и объемов по другим позициям экспорта, прежде всего по природному газу, предполагает эксперт.
Показательна динамика нефти в последние недели: средняя цена Urals по расчетам Минфина за месяц до 14 августа составила $83 за баррель, т. е. дисконт к Brent за полмесяца сократился с $26 до $18, обратил внимание Тунев. Это означает, что спрос на российскую нефть есть, а снижение цены Brent пока не влияет на доходы экономики, подчеркнул эксперт.