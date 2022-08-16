Минэк улучшил прогноз по курсу рубля, ВВП и инфляции в 2022 году

Характерно, что в Минэке ожидают более крепкого рубля, причем на протяжении всего прогнозного периода с 2022 по 2025 г. В майском прогнозе среднегодовой курс доллара ожидался на уровне 76,7 руб./$ в 2022 г., далее он должен был показать небольшое ослабление до в 77 руб./$ и 78,7 руб./$ в 2023 и 2024 гг. и достичь среднегодового значения в 81 руб./$ в 2025 г. Согласно новым данным, в 2022 г. среднегодовой курс будет на уровне 68,1 руб./$, в 2023–2025 гг. его значение составит 69,2 руб./$, 72,9 руб./$ и 74,8 руб./$.