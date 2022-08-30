Минпромторг предложил обнулить налог на прибыль и вдвое снизить страховые взносы для проектов импортозамещения

Кроме этого ведомство хочет гарантировать закупку произведенной продукции с помощью механизма специнвестконтрактов (СПИК, в нынешней редакции режим предполагает, с одной стороны, заморозку фискальных условий для инвестора, с другой – возможность получить статус единственного поставщика на госзакупках). Проекты нормативных правовых актов сейчас проходят процедуру межведомственного согласования, после чего планируется их утверждение и вступление в силу в срок не позднее 1 января 2023 г., говорится в документе.