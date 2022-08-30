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Минпромторг предложил обнулить налог на прибыль и вдвое снизить страховые взносы для проектов импортозамещения

Стимулировать приобретение продукции планируется через субсидирование закупок и госзаказ
Анастасия Бойко
На Дениса Мантурова, до недавнего времени занимавшего пост исключительно министра, с повышением до вице-премьера легла и повышенная ответственность за импортозамещение / Сергей Гунеев / РИА Новости

Минпромторг по поручению президента подготовил предложения по поддержке промышленных кластеров, главная цель которых – импортозамещение технологически сложной продукции. Среди них – обнуление налога на прибыль, снижение ставки страховых взносов до 7,6% и льготные кредиты. Это следует из документа Минпромторга с перечнем мер от 22 августа (есть у «Ведомостей», его подлинность подтвердил близкий к правительству источник).

Кроме этого ведомство хочет гарантировать закупку произведенной продукции с помощью механизма специнвестконтрактов (СПИК, в нынешней редакции режим предполагает, с одной стороны, заморозку фискальных условий для инвестора, с другой – возможность получить статус единственного поставщика на госзакупках). Проекты нормативных правовых актов сейчас проходят процедуру межведомственного согласования, после чего планируется их утверждение и вступление в силу в срок не позднее 1 января 2023 г., говорится в документе.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных