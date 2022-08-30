Минпромторг предложил обнулить налог на прибыль и вдвое снизить страховые взносы для проектов импортозамещения

Минпромторг предложил обнулить налог на прибыль и вдвое снизить страховые взносы для проектов импортозамещенияСтимулировать приобретение продукции планируется через субсидирование закупок и госзаказ
Минпромторг по поручению президента подготовил предложения по поддержке промышленных кластеров, главная цель которых – импортозамещение технологически сложной продукции. Среди них – обнуление налога на прибыль, снижение ставки страховых взносов до 7,6% и льготные кредиты. Это следует из документа Минпромторга с перечнем мер от 22 августа (есть у «Ведомостей», его подлинность подтвердил близкий к правительству источник).
Кроме этого ведомство хочет гарантировать закупку произведенной продукции с помощью механизма специнвестконтрактов (СПИК, в нынешней редакции режим предполагает, с одной стороны, заморозку фискальных условий для инвестора, с другой – возможность получить статус единственного поставщика на госзакупках). Проекты нормативных правовых актов сейчас проходят процедуру межведомственного согласования, после чего планируется их утверждение и вступление в силу в срок не позднее 1 января 2023 г., говорится в документе.