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В Credit Suisse ожидают конца эпохи низкой инфляции и начала «Великой рефляции»

Раскол экономических союзов простимулирует рост цен и вливаний в технологические суверенитеты
Любовь Романова
США, пишут в Credit Suisse, разбогатели в том числе за счет проведения политики количественного смягчения (QE). Но право и возможность ее осуществления возникли благодаря режиму «низкой инфляции», который обеспечивался дешевым экспортом из России и Китая. / AFP

Период низкой инфляции в мире может быть окончательно завершен, говорится в отчете департамента инвестиционной стратегии Credit Suisse, с которым ознакомились «Ведомости». По мнению аналитиков, к этому может привести раскол союзов Китая с Америкой (Chimerica, «Чаймерики») и Европы с Россией (Eurussia, «Евроссии»).

В мире с низкой инфляцией было три столпа: дешевая рабочая сила иммигрантов удерживала уровень номинальной заработной платы неизменным в США, дешевые китайские товары повышали реальную заработную плату на фоне стагнации номинальной заработной платы, а дешевый российский природный газ подпитывал немецкую промышленность и Европу в целом, указывают эксперты Credit Suisse.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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