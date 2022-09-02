В Credit Suisse ожидают конца эпохи низкой инфляции и начала «Великой рефляции»Раскол экономических союзов простимулирует рост цен и вливаний в технологические суверенитеты
Период низкой инфляции в мире может быть окончательно завершен, говорится в отчете департамента инвестиционной стратегии Credit Suisse, с которым ознакомились «Ведомости». По мнению аналитиков, к этому может привести раскол союзов Китая с Америкой (Chimerica, «Чаймерики») и Европы с Россией (Eurussia, «Евроссии»).
В мире с низкой инфляцией было три столпа: дешевая рабочая сила иммигрантов удерживала уровень номинальной заработной платы неизменным в США, дешевые китайские товары повышали реальную заработную плату на фоне стагнации номинальной заработной платы, а дешевый российский природный газ подпитывал немецкую промышленность и Европу в целом, указывают эксперты Credit Suisse.
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