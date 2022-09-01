Инфляция в еврозоне достигла рекорда за все время существования единой континентальной валюты

Ключевым фактором роста цен, как и в июле, стали дорогие энергоносители. Их вклад в инфляцию в августе составил 38,3% (чуть ниже, чем в июле – 39,6%). Доля продуктов питания, алкоголя и табачной продукции составила 10,6% по сравнению с 9,8% месяцем ранее. Аренда жилья, цены на одежду – 5% (4,5% в июле), услуги – 3,8% (3,7%).