Инфляция в еврозоне достигла рекорда за все время существования единой континентальной валюты

Инфляция в еврозоне достигла рекорда за все время существования единой континентальной валютыЕе замедления осенью эксперты не ожидают
Потребительская инфляция в 19 странах еврозоны в августе стала рекордной за все время существования единой европейской валюты (с 1 января 1999 г.), следует из опубликованных 31 августа данных Евростата. Она достигла 9,1% в годовом исчислении.
Ключевым фактором роста цен, как и в июле, стали дорогие энергоносители. Их вклад в инфляцию в августе составил 38,3% (чуть ниже, чем в июле – 39,6%). Доля продуктов питания, алкоголя и табачной продукции составила 10,6% по сравнению с 9,8% месяцем ранее. Аренда жилья, цены на одежду – 5% (4,5% в июле), услуги – 3,8% (3,7%).
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