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Инфляция в еврозоне достигла рекорда за все время существования единой континентальной валюты

Ее замедления осенью эксперты не ожидают
Илья Лакстыгал Любовь Романова
Ключевым фактором роста цен, как и в июле, стали дорогие энергоносители. Замедление инфляции может начаться лишь после окончании отопительного сезона / Eric Gaillard / Reuters

Потребительская инфляция в 19 странах еврозоны в августе стала рекордной за все время существования единой европейской валюты (с 1 января 1999 г.), следует из опубликованных 31 августа данных Евростата. Она достигла 9,1% в годовом исчислении.

Ключевым фактором роста цен, как и в июле, стали дорогие энергоносители. Их вклад в инфляцию в августе составил 38,3% (чуть ниже, чем в июле – 39,6%). Доля продуктов питания, алкоголя и табачной продукции составила 10,6% по сравнению с 9,8% месяцем ранее. Аренда жилья, цены на одежду – 5% (4,5% в июле), услуги – 3,8% (3,7%).

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных