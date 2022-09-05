В Счетной палате не поддерживают продление программы льготной ипотеки под 7%Срок ее действия продлевался уже три раза
Продлевать программу льготной ипотеки на новостройки под 7% после 2022 г. не стоит, заявила в интервью «Ведомостям» аудитор Счетной палаты Наталья Трунова. Этот инструмент, по ее словам, формирует искажения на рынке. В частности, льготная ипотека способствовала возникновению большого разрыва цен на новостройки и на вторичное жилье, пояснила Трунова.
«Часть граждан уже не могут себе позволить купить новое жилье, продав старое. Раньше было так: люди продавали квартиру в старом фонде, брали новую, разницу оплачивали за счет ипотеки. [Сейчас] разрыв цен такой, что для определенных групп населения это действительно становится невозможным», – заявила Трунова.
По данным Росстата, за 2021 г. стоимость 1 кв. м на первичном рынке выросла на 29,5%, в то время как на вторичном рынке темпы роста цен были гораздо ниже – 18,7%.
Помогать гражданам улучшать свои жилищные условия нужно, считает аудитор, но делать это можно за счет других госпрограмм. «Возможно, их стоит пересмотреть, расширить круг граждан, которые смогут в них участвовать», – указала она.
Оптимальная ставка по ипотеке в целом – 7–8%, «на этом сходятся все оценки», продолжила Трунова. «Это такая подъемная ставка. Все, что выше, скорее больше отнимает у экономики, чем дает. То есть чем больше будут платежи по ипотеке, тем меньше расходы по другим направлениям – на товары длительного пользования, кафе, театры и т. д.», – пояснила аудитор.