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В Счетной палате не поддерживают продление программы льготной ипотеки под 7%

Срок ее действия продлевался уже три раза
Любовь Романова
Сейчас в России действует несколько программ ипотеки, по которым государство субсидирует ставку из федерального бюджета / Андрей Гордеев / Ведомости

Продлевать программу льготной ипотеки на новостройки под 7% после 2022 г. не стоит, заявила в интервью «Ведомостям» аудитор Счетной палаты Наталья Трунова. Этот инструмент, по ее словам, формирует искажения на рынке. В частности, льготная ипотека способствовала возникновению большого разрыва цен на новостройки и на вторичное жилье, пояснила Трунова.

«Часть граждан уже не могут себе позволить купить новое жилье, продав старое. Раньше было так: люди продавали квартиру в старом фонде, брали новую, разницу оплачивали за счет ипотеки. [Сейчас] разрыв цен такой, что для определенных групп ­населения это действительно становится невозможным», – заявила Трунова.

По данным Росстата, за 2021 г. стоимость 1 кв. м на первичном рынке выросла на 29,5%, в то время как на вторичном рынке темпы роста цен были гораздо ниже – 18,7%.

Помогать гражданам улучшать свои жилищные условия нужно, считает аудитор, но делать это можно за счет других госпрограмм. «Возможно, их стоит пересмотреть, расширить круг граждан, которые смогут в них участвовать», – указала она.

Оптимальная ставка по ипотеке в целом – 7–8%, «на этом сходятся все оценки», продолжила Трунова. «Это такая подъемная ставка. Все, что выше, скорее больше отнимает у экономики, чем дает. То есть чем больше будут платежи по ипотеке, тем меньше расходы по другим направлениям – на товары длительного пользования, кафе, театры и т. д.», – пояснила аудитор.

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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