В Счетной палате не поддерживают продление программы льготной ипотеки под 7%

Оптимальная ставка по ипотеке в целом – 7–8%, «на этом сходятся все оценки», продолжила Трунова. «Это такая подъемная ставка. Все, что выше, скорее больше отнимает у экономики, чем дает. То есть чем больше будут платежи по ипотеке, тем меньше расходы по другим направлениям – на товары длительного пользования, кафе, театры и т. д.», – пояснила аудитор.