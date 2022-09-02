Рынок ипотеки на вторичное жилье начал оживать

Рынок ипотеки на вторичное жилье начал оживатьНо о полном восстановлении спроса говорить нельзя – он стабилизируется, считают эксперты
Ипотека на вторичное жилье в июле начала восстанавливаться после весеннего обвала: относительно июня количество выдач выросло на 55% до 56 000 кредитов, а объем – на 66% до 165 млрд руб., следует из данных Frank RG. Доля количества выдач вторички в общей структуре составила 62% и вышла на уровень сентября 2021 г. Доля выданных кредитов в общем объеме достигла 47%.
Всего за июль, по оценке Frank RG, банки выдали 90 000 ипотечных кредитов на 348 млрд руб., что на 35% больше, чем в июне, но на 21% меньше июля 2021 г. В количественном выражении выдачи выросли на 40% к июню и снизились на 40% к июлю 2021 г. По данным ЦБ, за июль банки выдали 91 591 кредит на 341,58 млрд руб.
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