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Рынок ипотеки на вторичное жилье начал оживать

Но о полном восстановлении спроса говорить нельзя – он стабилизируется, считают эксперты
Наталья Заруцкая Дарья Молоткова
Рынок ипотеки на вторичное жилье начал оживать / Андрей Гордеев / Ведомости

Ипотека на вторичное жилье в июле начала восстанавливаться после весеннего обвала: относительно июня количество выдач выросло на 55% до 56 000 кредитов, а объем – на 66% до 165 млрд руб., следует из данных Frank RG. Доля количества выдач вторички в общей структуре составила 62% и вышла на уровень сентября 2021 г. Доля выданных кредитов в общем объеме достигла 47%.

Всего за июль, по оценке Frank RG, банки выдали 90 000 ипотечных кредитов на 348 млрд руб., что на 35% больше, чем в июне, но на 21% меньше июля 2021 г. В количественном выражении выдачи выросли на 40% к июню и снизились на 40% к июлю 2021 г. По данным ЦБ, за июль банки выдали 91 591 кредит на 341,58 млрд руб.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных