На ВЭФ обсудили перспективы банковского сектора в новых условиях

На ВЭФ обсудили перспективы банковского сектора в новых условияхАдаптация будет идти не один год
Банковскому сектору удалось справиться с жестким шоком от введенных западных санкций, но процесс адаптации к новым условиям будет длительным. К такому выводу пришли участники сессии Восточного экономического форума «Финансовый сектор: первые итоги трансформации».
Изменения настолько масштабные и глубокие, что адаптация банковского сектора будет идти не один год, считает глава ВТБ Андрей Костин. «Мы принципиально меняем модель нашего взаимодействия с финансовым миром. Если, начиная с 90-х годов, мы встраивались в существующую западную модель, то теперь неминуемо мы выходим на новую модель, которая не будет зависеть только от западных валют», — подчеркнул он.
По словам Костина, первое полугодие было для банковского сектора убыточным, но начиная со второго ситуация начала меняться в положительную сторону. Системной докапитализации банковского сектора может и не потребоваться, если будут приняты определенные регуляторные меры.
Убытки российского банковского сектора по итогам первого полугодия 2022 г. составили 1,5 трлн руб., говорил в интервью РБК зампред ЦБ Дмитрий Тулин.
Сейчас мы справились с жестким шоком, но трансформация еще впереди, полагает первый заместитель министра экономического развития Илья Торосов. Пережить этот сложный этап банковскому сектору помогла рекордная прибыль, полученная в 2021 г. и большой запас по капиталу, напомнил он.
Главной проблемой Торосов назвал долгий инвестиционный процесс. Была сильная зависимость от западного финансирования, и сейчас надо заменить его капиталом на внутреннем рынке и из дружественных стран, добавил он.
То, что произошло с российским банковским сектором после 24 февраля, было ожидаемым, но лишь отчасти, подчеркнул председатель «ВЭБ.РФ» Игорь Шувалов. По его словам, для госкорпорации ограничения по работе с долларами и евро не были непредсказуемыми, но все пошло по более жесткому сценарию. «Но живем в тех условиях, в которых живем. Они сложные», — признал он.
Дальнейшие перспективы
Сейчас идет явная дедоларизация и все больше операций проходит в рублях, отметил Костин. Банки, которые работают с долларами и евро, чувствуют себя не комфортно, именно поэтому вводятся комиссии за их хранение, подчеркнул он.
Предстоит большая работа с дружественными странами в плане налаживания расчетов, добавил Костин. По его словам, это важная задача, поскольку российская экономика остается открытой и в значительной степени сырьевой — надо продавать нефть, газ, уголь и так далее. Он допустил, что внутри таких союзов, как БРИКС, может появиться некая расчетная единица.
Ранее в интервью «Ведомостям» Костин предлагал создать отдельную структуру для расчетов в нацвалютах. По его мнению, это могла бы быть государственная или частная организация, не боящаяся попасть под вторичные санкции.
Это, по его словам, один из механизмов работы по расчетам с дружественными странами, хоть и не единственный. Есть и филиалы банков, но они, признает банкир, более зависимы от санкционного риска. «А вот если структура, которая осознает риск попадания под вторичные санкции, но готова проводить расчеты, – такой вариант сегодня выглядит наиболее актуальным», – говорил он «Ведомостям».
Доллары и евро полностью не исчезнут, но такого значения, как раньше, у них не будет, добавил Шувалов. При этом роль юаня и рубля будет увеличиваться, полагает он.
Сейчас больше половины банковского сектора по объемам находится под санкциями, указал Шувалов. Будут ли новые жесткие санкции, неизвестно, но нужно действовать так, как будто они точно будут введены, считает он. По его мнению, всему банковскому сектору надо подготовиться к тому, чтобы иметь одновременно другие способы ведения расчетов по операциям своих клиентов.
Костин отметил, что для банков очень важна ситуация в экономике: здесь есть умеренный оптимизм. Он напомнил, что в марте были прогнозы по падению ВВП России на 10% в 2022 г. Сейчас, по оценкам ВТБ, спад экономики составит 4%, в 2023 г. – 1,5%, а в 2024 г. будет рост. «В целом уровень 2021 года, мы считаем, можно достичь где-то через четыре-пять лет», — указал Костин.
Есть предпосылки для снижения ключевой ставки в ближайшее время уже до 7,5%, а дальше — до 7%,что будет стимулировать кредитование, заметил он.
Этот год, по его словам, банковский сектор завершит с убытком, поскольку санкционные удар не может пройти незаметно,но в 2023 г. возможен выход на прибыль, если не будет внезапных потрясений.