На ВЭФ обсудили перспективы банковского сектора в новых условиях

Это, по его словам, один из механизмов работы по расчетам с дружественными странами, хоть и не единственный. Есть и филиалы банков, но они, признает банкир, более зависимы от санкционного риска. «А вот если структура, которая осознает риск попадания под вторичные санкции, но готова проводить расчеты, – такой вариант сегодня выглядит наиболее актуальным», – говорил он «Ведомостям».