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«Худшее пройдено, слезы пролиты, ошибки учтены»

Президент – председатель правления ВТБ Андрей Костин – о восстановлении доверия инвесторов, риске юанизации экономики и судьбе «Базеля» в России
Екатерина Литова
Президент — председатель правления Банка ВТБ Андрей Костин / Пресс-служба ВТБ

За 20 лет у штурвала ВТБ Андрей Костин прошел немало «идеальных штормов», к которым он относит и нынешний. Но этот отличается тем, что на восстановление прежних связей рассчитывать не стоит. «Мы видим пример абсолютно мародерского использования нашего рынка Западом, и я бы во второй раз в такую воду не вошел», – признает банкир. Это подразумевает дальнейший отказ от доллара и евро и появление новых механизмов расчетов в национальных валютах, если Россия движется в сторону многополярного мира. Даже если пока это движение неудобное и сложное – в «беспределе Запада» рисков гораздо больше, чем неудобства от многополярной системы расчетов. В своем интервью «Ведомостям» Костин также рассказал, что надо делать для восстановления доверия инвесторов, есть ли риск юанизации экономики и что ждет «Базель» в России.

– Полгода прошло с момента введения санкций, и ралли нашего финансового рынка довольно жестко завершилось. Как вы оцениваете сейчас его состояние, пройден ли его пик кризиса?

– Санкции и ограничения, другие события, которые отразились и на рынке ценных бумаг, конечно, беспрецедентные. Некоторых мер и их последствий предсказать не мог никто.

Сейчас у нас несколько задач. Первая – решить вопрос с заблокированными ценными бумагами. Пострадало 5 млн российских розничных инвесторов, оказались заблокированы из-за санкций активы на триллионы рублей. Суммы огромные, пострадала большая прослойка именно среднего класса, наиболее активная часть населения. Мы не можем говорить о восстановлении доверия к фондовому рынку и о его перспективах как источника инвестиционного ресурса, пока не решим эту проблему. Так что наша главная задача сегодня – вернуть заблокированные средства розничных инвесторов.

Вторая задача – налаживание новых направлений: рынка «мягких» валют дружественных стран, в первую очередь юаня. Необходимо также дать новую жизнь российскому фондовому рынку, расширив и обогатив его новыми элементами.

Худшее пройдено, слезы пролиты, ошибки учтены. Важно понять, что наступает новая эра, нет смысла оперировать понятиями и категориями прошлого.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных