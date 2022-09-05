«Худшее пройдено, слезы пролиты, ошибки учтены»Президент – председатель правления ВТБ Андрей Костин – о восстановлении доверия инвесторов, риске юанизации экономики и судьбе «Базеля» в России
За 20 лет у штурвала ВТБ Андрей Костин прошел немало «идеальных штормов», к которым он относит и нынешний. Но этот отличается тем, что на восстановление прежних связей рассчитывать не стоит. «Мы видим пример абсолютно мародерского использования нашего рынка Западом, и я бы во второй раз в такую воду не вошел», – признает банкир. Это подразумевает дальнейший отказ от доллара и евро и появление новых механизмов расчетов в национальных валютах, если Россия движется в сторону многополярного мира. Даже если пока это движение неудобное и сложное – в «беспределе Запада» рисков гораздо больше, чем неудобства от многополярной системы расчетов. В своем интервью «Ведомостям» Костин также рассказал, что надо делать для восстановления доверия инвесторов, есть ли риск юанизации экономики и что ждет «Базель» в России.
– Санкции и ограничения, другие события, которые отразились и на рынке ценных бумаг, конечно, беспрецедентные. Некоторых мер и их последствий предсказать не мог никто.
Сейчас у нас несколько задач. Первая – решить вопрос с заблокированными ценными бумагами. Пострадало 5 млн российских розничных инвесторов, оказались заблокированы из-за санкций активы на триллионы рублей. Суммы огромные, пострадала большая прослойка именно среднего класса, наиболее активная часть населения. Мы не можем говорить о восстановлении доверия к фондовому рынку и о его перспективах как источника инвестиционного ресурса, пока не решим эту проблему. Так что наша главная задача сегодня – вернуть заблокированные средства розничных инвесторов.
Вторая задача – налаживание новых направлений: рынка «мягких» валют дружественных стран, в первую очередь юаня. Необходимо также дать новую жизнь российскому фондовому рынку, расширив и обогатив его новыми элементами.
Худшее пройдено, слезы пролиты, ошибки учтены. Важно понять, что наступает новая эра, нет смысла оперировать понятиями и категориями прошлого.