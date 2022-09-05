«Худшее пройдено, слезы пролиты, ошибки учтены»

За 20 лет у штурвала ВТБ Андрей Костин прошел немало «идеальных штормов», к которым он относит и нынешний. Но этот отличается тем, что на восстановление прежних связей рассчитывать не стоит. «Мы видим пример абсолютно мародерского использования нашего рынка Западом, и я бы во второй раз в такую воду не вошел», – признает банкир. Это подразумевает дальнейший отказ от доллара и евро и появление новых механизмов расчетов в национальных валютах, если Россия движется в сторону многополярного мира. Даже если пока это движение неудобное и сложное – в «беспределе Запада» рисков гораздо больше, чем неудобства от многополярной системы расчетов. В своем интервью «Ведомостям» Костин также рассказал, что надо делать для восстановления доверия инвесторов, есть ли риск юанизации экономики и что ждет «Базель» в России.