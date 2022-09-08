Минфин предложил разрешить самостоятельно инвестировать пенсионные накопления

В Минфине предложили передать пенсионные накопления граждан в их собственность. Эта мера обсуждалась на стратегической сессии по развитию финрынка в правительстве 30 августа. Предложение провести «приватизацию» пенсионных накоплений граждан (именно в такой формулировке. – «Ведомости») вошло в совместную презентацию Минфина и ЦБ, представленную на совещании министром финансов Антоном Силуановым и председателем регулятора Эльвирой Набиуллиной (есть у «Ведомостей»). Инициатива включена в блок, посвященный развитию пенсионного и страхового рынка, по словам участника совещания, эту часть презентовал Минфин. Речь идет о предоставлении гражданам, у которых есть пенсионные накопления, права инвестировать их по своему выбору, хотя и при условии соблюдения определенных критериев, пояснил другой источник, также участвовавший в совещании.