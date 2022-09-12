ЦСР предлагает ввести отдельное регулирование для NFT

ЦСР предлагает ввести отдельное регулирование для NFTНо сначала надо изменить статью о цифровых правах Гражданского кодекса
Центр стратегических разработок (ЦСР) предлагает ввести особое регулирование невзаимозаменяемых токенов (NFT), а также специальное регулирование лиц, обеспечивающих синхронность и непротиворечивость перехода токенизированных вещных прав и записей в блокчейне, в котором соответствующие права учитываются. Об этом говорится в докладе центра «Виртуальные активы: NFT и виртуальные предметы в компьютерных играх и метавселенных» (есть у «Ведомостей»). Но конкретные предложения по регулированию ЦСР в документе не приводит.
В Банк России такой доклад не поступал, сказал «Ведомостям» представитель регулятора. Но вопросы регулирования отдельных видов NFT могут быть решены в рамках закона об инвестиционных платформах, добавил он: эти вопросы ЦБ планирует в ближайшее время проработать с участниками финансового рынка.