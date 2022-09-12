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ЦСР предлагает ввести отдельное регулирование для NFT

Но сначала надо изменить статью о цифровых правах Гражданского кодекса
Наталья Заруцкая
ЦСР рекомендует ввести отдельное регулирование невзаимозаменяемых токенов (NFT), так как в действующем российском законодательстве нет ни четкого определения, ни подходящих правовых режимов / Freepik

Центр стратегических разработок (ЦСР) предлагает ввести особое регулирование невзаимозаменяемых токенов (NFT), а также специальное регулирование лиц, обеспечивающих синхронность и непротиворечивость перехода токенизированных вещных прав и записей в блокчейне, в котором соответствующие права учитываются. Об этом говорится в докладе центра «Виртуальные активы: NFT и виртуальные предметы в компьютерных играх и метавселенных» (есть у «Ведомостей»). Но конкретные предложения по регулированию ЦСР в документе не приводит.

В Банк России такой доклад не поступал, сказал «Ведомостям» представитель регулятора. Но вопросы регулирования отдельных видов NFT могут быть решены в рамках закона об инвестиционных платформах, добавил он: эти вопросы ЦБ планирует в ближайшее время проработать с участниками финансового рынка.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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