ЦСР предлагает ввести отдельное регулирование для NFT

Центр стратегических разработок (ЦСР) предлагает ввести особое регулирование невзаимозаменяемых токенов (NFT), а также специальное регулирование лиц, обеспечивающих синхронность и непротиворечивость перехода токенизированных вещных прав и записей в блокчейне, в котором соответствующие права учитываются. Об этом говорится в докладе центра «Виртуальные активы: NFT и виртуальные предметы в компьютерных играх и метавселенных» (есть у «Ведомостей»). Но конкретные предложения по регулированию ЦСР в документе не приводит.