ЦБ хочет снять запрет на открытие филиалов иностранных банков

ЦБ хочет снять запрет на открытие филиалов иностранных банковНо создавать их смогут только организации из дружественных стран
ЦБ предложил разрешить иностранным банкам открывать российские филиалы. Такая мера вошла в перечень инициатив по развитию финансового рынка, совместная презентация регулятора и Минфина была представлена на стратегической сессии в правительстве (документ есть у «Ведомостей»). Но открыть свои филиалы смогут лишь организации из дружественных стран, уточняется в презентации.
Понятие «филиал иностранного банка» было исключено из законов «О банках и банковской деятельности», «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», «О валютном регулировании и валютном контроле» по указу № 29-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», подписанному президентом России в марте 2013 г. Это означало фактический запрет на открытие филиалов иностранных банков в России.