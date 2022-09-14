Газета
Экономика Эксклюзивно по подписке.
Акция -37% до 26 сентября

ЦБ хочет снять запрет на открытие филиалов иностранных банков

Но создавать их смогут только организации из дружественных стран
Антон Козлов
Сейчас бизнес-активность банков из дружественных стран на российском рынке весьма невелика / Getty Images

ЦБ предложил разрешить иностранным банкам открывать российские филиалы. Такая мера вошла в перечень инициатив по развитию финансового рынка, совместная презентация регулятора и Минфина была представлена на стратегической сессии в правительстве (документ есть у «Ведомостей»). Но открыть свои филиалы смогут лишь организации из дружественных стран, уточняется в презентации.

Понятие «филиал иностранного банка» было исключено из законов «О банках и банковской деятельности», «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», «О валютном регулировании и валютном контроле» по указу № 29-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», подписанному президентом России в марте 2013 г. Это означало фактический запрет на открытие филиалов иностранных банков в России.

Вы видите 10% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных