ЦБ хочет снять запрет на открытие филиалов иностранных банков

ЦБ предложил разрешить иностранным банкам открывать российские филиалы. Такая мера вошла в перечень инициатив по развитию финансового рынка, совместная презентация регулятора и Минфина была представлена на стратегической сессии в правительстве (документ есть у «Ведомостей»). Но открыть свои филиалы смогут лишь организации из дружественных стран, уточняется в презентации.