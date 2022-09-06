ЦБ ограничит продажу бумаг недружественных стран неквалифицированным инвесторам
Банк России решил ограничить продажу ценных бумаг недружественных стран неквалифицированным инвесторам. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
С 1 октября брокеры перестанут выполнять поручения неквалифицированных инвесторов по покупке акций организаций из недружественных стран. Ограничения будет действовать при условии, что доля таких бумаг в портфеле инвестора превышает 15%. В ЦБ уточнили, что данное предписание направлено брокерам.
Отмечается, что уже с 1 ноября доля будет сокращена до 10%, а с 1 декабря — до 5%. С 1 января 2023 г. будет введен полный запрет на покупку ценных бумаг недружественных стран для неквалифицированных инвесторов.
В Банке России отметили, что решение принято для того, чтобы оградить инвесторов от рисков, связанных с возможной блокировкой активов недружественными странами. Уточняется, что от этого уже пострадали 5 млн инвесторов.
Ограничения не касаются операций по закрытию коротких позиций и операций с иностранными бумагами российских компаний и эмитентов из дружественных стран. Как сообщили в регуляторе, решение по операциям с бумагами организаций из дружественных стран будет принято позже.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса