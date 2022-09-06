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ЦБ ограничит продажу бумаг недружественных стран неквалифицированным инвесторам

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Банк России решил ограничить продажу ценных бумаг недружественных стран неквалифицированным инвесторам. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

С 1 октября брокеры перестанут выполнять поручения неквалифицированных инвесторов по покупке акций организаций из недружественных стран. Ограничения будет действовать при условии, что доля таких бумаг в портфеле инвестора превышает 15%. В ЦБ уточнили, что данное предписание направлено брокерам.

Отмечается, что уже с 1 ноября доля будет сокращена до 10%, а с 1 декабря — до 5%. С 1 января 2023 г. будет введен полный запрет на покупку ценных бумаг недружественных стран для неквалифицированных инвесторов.

В Банке России отметили, что решение принято для того, чтобы оградить инвесторов от рисков, связанных с возможной блокировкой активов недружественными странами. Уточняется, что от этого уже пострадали 5 млн инвесторов.

Ограничения не касаются операций по закрытию коротких позиций и операций с иностранными бумагами российских компаний и эмитентов из дружественных стран. Как сообщили в регуляторе, решение по операциям с бумагами организаций из дружественных стран будет принято позже.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных