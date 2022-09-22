Минфин не смог разместить два выпуска госдолга на 30 млрд рублей

В 12.00 мск стоимость семилетних ОФЗ в процессе сбора заявок находилась на уровне 86,23% от номинала (доходность – 9,85%) – ниже закрытия вторника (86,7% от номинала), говорит главный аналитик управления аналитических решений Альфа-банка Елизавета Наумова. Но в 14.00, на момент ввода цены отсечения, стоимость госбумаг подросла до 86,57% от номинала (9,75% доходность), продолжает она. Доходности краткосрочных ОФЗ выросли с пятницы более чем на 60 б. п., среднесрочных – свыше 90 б. п., долгосрочных – свыше 100 б. п., говорит кредитный аналитик «Тинькофф инвестиций» Михаил Иванов. На этом фоне предложенные Минфином доходности не были востребованы, поскольку не отражали актуальные рыночные условия, резюмирует он.