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Минфин не смог разместить два выпуска госдолга на 30 млрд рублей

Второй с начала спецоперации аукцион провалился из-за отсутствия заявок по приемлемым ценам
Софья Шелудченко
Аналитиков удивило решение Минфина провести размещение ОФЗ, несмотря на коррекцию рынка 20 сентября / Евгений Разумный / Ведомости

Второй после начала спецоперации аукцион по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ) не состоялся. Минфин планировал занять 30 млрд руб., разместив сразу два выпуска гособлигаций – на 20 млрд руб. с погашением в марте 2029 г. и на 10 млрд руб. с погашением в июле 2036 г. Оба аукциона ведомство признало несостоявшимися из-за отсутствия заявок «по приемлемым уровням цен», следует из сообщения Минфина.

В 12.00 мск стоимость семилетних ОФЗ в процессе сбора заявок находилась на уровне 86,23% от номинала (доходность – 9,85%) – ниже закрытия вторника (86,7% от номинала), говорит главный аналитик управления аналитических решений Альфа-банка Елизавета Наумова. Но в 14.00, на момент ввода цены отсечения, стоимость госбумаг подросла до 86,57% от номинала (9,75% доходность), продолжает она. Доходности краткосрочных ОФЗ выросли с пятницы более чем на 60 б. п., среднесрочных – свыше 90 б. п., долгосрочных – свыше 100 б. п., говорит кредитный аналитик «Тинькофф инвестиций» Михаил Иванов. На этом фоне предложенные Минфином доходности не были востребованы, поскольку не отражали актуальные рыночные условия, резюмирует он.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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