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Расходы на «Цифровую экономику» и «Комплексный план» снизят почти на треть

Сокращение трат на логистический нацпроект связано с его ускоренным финансированием в 2022 г.
Анастасия Бойко
Неравномерное финансирование нацпроектов обусловлено также переносом результатов на более поздние сроки / Андрей Гордеев / Ведомости

Расходы на 14 нацпроектов в 2023 г. планируется сократить на 100 млрд руб. по сравнению с утвержденными законом о бюджете на нынешнюю трехлетку значениями – с 2,97 трлн до 2,87 трлн руб., следует из материалов Минфина. В относительном выражении это снижение незначительно: финансирование урежут лишь на 3,4%. Но в разрезе отдельных нацпроектов расходы меняются гораздо более существенно.

Больше всего снижаются траты по направлениям «Цифровая экономика», «Международная кооперация и экспорт» и «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры». Сокращение расходов по этим нацпроектам составит соответственно 30, 28 и 19%. В абсолютном выражении по сравнению с утвержденными законом о бюджете значениями снижение составит 57 млрд, 50 млрд и 30 млрд руб.

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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