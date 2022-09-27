Расходы на «Цифровую экономику» и «Комплексный план» снизят почти на треть

Расходы на 14 нацпроектов в 2023 г. планируется сократить на 100 млрд руб. по сравнению с утвержденными законом о бюджете на нынешнюю трехлетку значениями – с 2,97 трлн до 2,87 трлн руб., следует из материалов Минфина. В относительном выражении это снижение незначительно: финансирование урежут лишь на 3,4%. Но в разрезе отдельных нацпроектов расходы меняются гораздо более существенно.