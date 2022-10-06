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Размер программы развития Калининградской области урежут почти втрое

Большая часть поддержки шла на компенсацию пошлин при ввозе товаров в «большую Россию»
Антон Козлов
Экономика региона сильно зависит от российско-европейского сотрудничества / Максим Стулов / Ведомости

Финансирование программы социально-экономического развития Калининградской области в следующем году урежут почти втрое, следует из пояснительной записки к проекту федерального бюджета на 2023–2025 гг. Согласно документу, расходы на нее составят 25 млрд руб., тогда как действующим законом о бюджете на текущую трехлетку планировалось направить на поддержку региона 73 млрд. В 2024 г. траты на область собираются сократить на 60% по сравнению с утвержденными – с 72 млрд до 29 млрд руб. В 2025-м – на 54% относительно бюджетного прогноза, с 74 млрд до 34 млрд.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных