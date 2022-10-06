Размер программы развития Калининградской области урежут почти втрое

Финансирование программы социально-экономического развития Калининградской области в следующем году урежут почти втрое, следует из пояснительной записки к проекту федерального бюджета на 2023–2025 гг. Согласно документу, расходы на нее составят 25 млрд руб., тогда как действующим законом о бюджете на текущую трехлетку планировалось направить на поддержку региона 73 млрд. В 2024 г. траты на область собираются сократить на 60% по сравнению с утвержденными – с 72 млрд до 29 млрд руб. В 2025-м – на 54% относительно бюджетного прогноза, с 74 млрд до 34 млрд.