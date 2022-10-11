Эксперты прогнозируют рост налогов на богатых в Европе

Такой ход, с его точки зрения, должен стать альтернативой ограничению максимальных цен на газ: деньги с богатых нужно направить на поддержку бедных. А власти Великобритании, ранее анонсировавшие отказ от плана повышения налогов на высокие доходы физлиц, были вынуждены признать такое решение ошибочным и объявили британским богачам, что их все же ждет рост фискальной нагрузки.