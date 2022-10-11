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Эксперты прогнозируют рост налогов на богатых в Европе

Членам ЕС надо находить средства для покрытия антикризисных расходов
Антон Козлов
Разговоры об увеличении налогов на доходы обеспеченных слоев населения и крупный бизнес поднимаются в Европе далеко не в первый раз / Simon Dawson / Bloomberg via Getty Images

В Европе все чаще звучат призывы к повышению налогов на состоятельных граждан или компании с высокими прибылями. Об этом говорят практически на всех уровнях: с инициативами усилить фискальную нагрузку в условиях растущих дефицитов и разгоняющейся инфляции выступают политики, бизнесмены и эксперты.

Например, 27 сентября главный экономист ЕЦБ Филип Лейн предложил ввести налог на высокие доходы физических лиц и сверхприбыль предприятий и направить полученные средства на помощь населению. Гендиректор компании Shell Бен ван Берден, т. е. представитель отрасли, которую традиционно ассоциируют со сверхдоходами (Shell, например, во II квартале этого года отчиталась о пятикратном росте прибыли), 3 октября заявил, что налоговая нагрузка на состоятельных граждан может быть повышена.

Такой ход, с его точки зрения, должен стать альтернативой ограничению максимальных цен на газ: деньги с богатых нужно направить на поддержку бедных. А власти Великобритании, ранее анонсировавшие отказ от плана повышения налогов на высокие доходы физлиц, были вынуждены признать такое решение ошибочным и объявили британским богачам, что их все же ждет рост фискальной нагрузки.

Проблема европейских экономик в том, что возможности для покрытия дефицитов за счет традиционных заимствований становятся более ограниченными в связи, во-первых, с ростом процентных ставок, а во-вторых, критически высокими уровнями госдолга, дополнительное расширение которого лишь еще больше разгонит инфляцию и, соответственно, вынудит еще сильнее повышать ставки.

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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