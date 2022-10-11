Эксперты прогнозируют рост налогов на богатых в Европе

Эксперты прогнозируют рост налогов на богатых в ЕвропеЧленам ЕС надо находить средства для покрытия антикризисных расходов
В Европе все чаще звучат призывы к повышению налогов на состоятельных граждан или компании с высокими прибылями. Об этом говорят практически на всех уровнях: с инициативами усилить фискальную нагрузку в условиях растущих дефицитов и разгоняющейся инфляции выступают политики, бизнесмены и эксперты.
Например, 27 сентября главный экономист ЕЦБ Филип Лейн предложил ввести налог на высокие доходы физических лиц и сверхприбыль предприятий и направить полученные средства на помощь населению. Гендиректор компании Shell Бен ван Берден, т. е. представитель отрасли, которую традиционно ассоциируют со сверхдоходами (Shell, например, во II квартале этого года отчиталась о пятикратном росте прибыли), 3 октября заявил, что налоговая нагрузка на состоятельных граждан может быть повышена.
Такой ход, с его точки зрения, должен стать альтернативой ограничению максимальных цен на газ: деньги с богатых нужно направить на поддержку бедных. А власти Великобритании, ранее анонсировавшие отказ от плана повышения налогов на высокие доходы физлиц, были вынуждены признать такое решение ошибочным и объявили британским богачам, что их все же ждет рост фискальной нагрузки.
Проблема европейских экономик в том, что возможности для покрытия дефицитов за счет традиционных заимствований становятся более ограниченными в связи, во-первых, с ростом процентных ставок, а во-вторых, критически высокими уровнями госдолга, дополнительное расширение которого лишь еще больше разгонит инфляцию и, соответственно, вынудит еще сильнее повышать ставки.