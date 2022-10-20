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Объем ФНБ по отношению к ВВП к концу 2024 года достигнет минимума за 20 лет

Траты фонда в кризис – нормальное явление, считают эксперты
Любовь Романова
ФНБ создавался для поддержки бюджета в трудные периоды, сейчас времена именно такие, и фонд используется по назначению / Андрей Гордеев / Ведомости

Объем фонда национального благосостояния (ФНБ) к концу 2024 г. по отношению к ВВП снизится до минимальной отметки за 20 лет – 3,7%. Об этом говорится в заключении Счетной палаты на проект федерального бюджета на ближайшую трехлетку. Показатель был ниже только в момент создания института такого рода подушек безопасности. В 2004 г., когда был учрежден стабилизационный фонд, отношение его активов к ВВП составляло 3,1%. В номинальном выражении прогнозируемый объем ФНБ к концу следующего года снизится до минимальной отметки с момента преобразования фонда в нынешний формат – с 2018 г., когда ФНБ объединили с резервным фондом и изменили практику его наполнения и трат, обращают внимание аудиторы.

Согласно прогнозам Минфина, объем фонда на конец 2022 г. ожидается на уровне 8,99 трлн руб. (или 6,2% ВВП), в 2023 г. – 6,3 трлн (или 4,2% ВВП), в 2024 г. – 5,95 трлн (или 3,7% ВВП), в 2025 г. – 6,6 трлн (или 3,9% ВВП).

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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