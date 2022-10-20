Объем ФНБ по отношению к ВВП к концу 2024 года достигнет минимума за 20 лет

Объем фонда национального благосостояния (ФНБ) к концу 2024 г. по отношению к ВВП снизится до минимальной отметки за 20 лет – 3,7%. Об этом говорится в заключении Счетной палаты на проект федерального бюджета на ближайшую трехлетку. Показатель был ниже только в момент создания института такого рода подушек безопасности. В 2004 г., когда был учрежден стабилизационный фонд, отношение его активов к ВВП составляло 3,1%. В номинальном выражении прогнозируемый объем ФНБ к концу следующего года снизится до минимальной отметки с момента преобразования фонда в нынешний формат – с 2018 г., когда ФНБ объединили с резервным фондом и изменили практику его наполнения и трат, обращают внимание аудиторы.