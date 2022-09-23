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Что Минфин включил в бюджет на 2023–2025 годы

Новым источником расходов станут повышенные пошлины на экспорт сырья
Любовь Романова
В ближайшую трехлетку ожидается поступление дополнительных доходов бюджета / РИА Новости

Правительство определилось с основными параметрами федерального бюджета на 2023 г. и плановый период 2024–2025 гг: проект главного финансового документа страны был одобрен на заседании в четверг, сообщил кабмин. Проект бюджета учитывает многие вызовы, в том числе связанные с антироссийскими санкциями, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с правительством.

В текущем году бюджетные расходы составят 29 трлн руб. и будут оставаться на этом же уровне в ближайшие три года, следует из Основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на следующую трехлетку (документ есть у «Ведомостей»). Доходы в этом году ожидаются в объеме 27,7 трлн руб. (в том числе нефтегазовые – 11,7 трлн), в 2023 г. – 26,1 трлн руб. (8,9 трлн), в 2024 г. – 27,2 трлн (8,7 трлн), в 2025 г. – 27,98 трлн (8,5 трлн). Таким образом дефицит бюджета в 2022 г. составит 1,3 трлн руб., или 0,9% ВВП, в 2023 г. – 2,9 трлн, 2% ВВП, в 2024 г. – 2,2 трлн, 1,4% ВВП, в 2025 г. – 1,3 трлн, 0,7% ВВП.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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