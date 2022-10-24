Газета
Экономика Эксклюзивно по подписке

Консенсус-прогноз «Ведомостей»: ЦБ сохранит ключевую ставку на уровне 7,5%

Пауза в снижении ставки может продлиться до конца года, считают эксперты
Любовь Романова
С учетом разнонаправленной динамики инфляционных факторов ЦБ предпочтет взять паузу в смягчении денежно-кредитной политики, ожидают аналитики / Андрей Гордеев / Ведомости

По итогам предпоследнего в 2022 г. заседания совета директоров Банка России, которое запланировано на пятницу, 28 октября, ключевая ставка останется на уровне 7,5% годовых, считают опрошенные «Ведомостями» аналитики. Только два из 16 экспертов допускают, что регулятор может принять решение снизить ставку – до 7,25 или 7%.

С учетом разнонаправленной динамики инфляционных факторов ЦБ предпочтет взять паузу в смягчении денежно-кредитной политики, ожидают аналитики. В сентябре Банк России понизил ключевую ставку на 50 базисных пунктов до 7,5%. Решение совпало с прогнозами большинства опрошенных «Ведомостями» экспертов.

Вы видите 11% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных