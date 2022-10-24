Консенсус-прогноз «Ведомостей»: ЦБ сохранит ключевую ставку на уровне 7,5%

По итогам предпоследнего в 2022 г. заседания совета директоров Банка России, которое запланировано на пятницу, 28 октября, ключевая ставка останется на уровне 7,5% годовых, считают опрошенные «Ведомостями» аналитики. Только два из 16 экспертов допускают, что регулятор может принять решение снизить ставку – до 7,25 или 7%.