Консенсус-прогноз «Ведомостей»: ЦБ сохранит ключевую ставку на уровне 7,5%Пауза в снижении ставки может продлиться до конца года, считают эксперты
По итогам предпоследнего в 2022 г. заседания совета директоров Банка России, которое запланировано на пятницу, 28 октября, ключевая ставка останется на уровне 7,5% годовых, считают опрошенные «Ведомостями» аналитики. Только два из 16 экспертов допускают, что регулятор может принять решение снизить ставку – до 7,25 или 7%.
С учетом разнонаправленной динамики инфляционных факторов ЦБ предпочтет взять паузу в смягчении денежно-кредитной политики, ожидают аналитики. В сентябре Банк России понизил ключевую ставку на 50 базисных пунктов до 7,5%. Решение совпало с прогнозами большинства опрошенных «Ведомостями» экспертов.
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