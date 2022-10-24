Против бывшего партнера «Роснано» возбудили уголовное дело о хищении из компании $50 млн

Фонд Nanoenergo произвел взносы в компании «Угольные инновационные технологии» (УИТ), «Биоинновации», «Композитные трубы», «Сармат», «Энерготех» и «Рисовые высокие технологии» (РВТ) по 0,5 млрд руб. в каждую, следует из данных СПАРК. «Сармат» в данный момент официально признана недействующей, а РВТ находится в стадии ликвидации. Впрочем, и остальные компании с 2018 г. не подают особых признаков жизни, судя по отчетноcти. За период с 2015 по 2017 гг. совокупная выручка шести компаний составила 42,1 млн руб., подсчитали «Ведомости», а общий убыток – 986 млн руб. То есть при вложениях Nanoenergo в уставные капиталы компаний почти 3 млрд руб. эти фирмы сгенерировали за указанный период лишь 1 млрд руб. чистых убытков. Относительно успешным можно считать разве что УИТ, который до 2016 г. принес выручку в 2,5 млн руб. и чистую прибыль в 4,7 млн руб. В руководстве всех этих компаний в разное время отметился Дьяченко.