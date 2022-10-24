Против бывшего партнера «Роснано» возбудили уголовное дело о хищении из компании $50 млн

Против бывшего партнера «Роснано» возбудили уголовное дело о хищении из компании $50 млнУ Олега Дьяченко, входившего в совет директоров кипрской «дочки» госкомпании, проведены обыски
Силовики 18 октября провели обыски у Олега Дьяченко – бывшего члена совета директоров кипрского фонда Nanoenergo Fund Limited. В оперативных мероприятия принимали участие сотрудники ФСБ и МВД. Об этом «Ведомостям» рассказал знакомый с материалами дела источник. Информацию подтвердил собеседник, близкий к МВД, а также официальный представитель «Роснано». Против Дьяченко возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 160 Уголовного кодекса (хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере).
Что произошло
По словам собеседников, следствие подозревает Дьяченко в хищении $50 млн у люксембургской «дочки» «Роснано» – Fonds Rusnano Capital S.A., которая была соучредителем фонда Nanoenergo. Компания Sberezheniya and Investicii Management Limited (дочерняя компания ЗАО «УК «Сберинвест») управляла этим фондом, где Дьяченко занимал должность директора.
В отношении Дьяченко избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, уточнили собеседники.
Денежные средства Nanoenergo в размере $90 млн были перечислены через счета, открытые в АКБ «Пересвет» и Bank of Cyprus в нарушение учредительных документов фонда на счета компаний ОАО «Композитные трубы», ООО «Рисовые высокие технологии», ООО «Сармат», ООО «Технологии гидроэнергетики» и ООО «Угольные инновационные технологии», сообщил представитель «Роснано».
«Команда «Роснано» продолжает работу по возврату инвестиций и возмещению ущерба, нанесенного компании за период инвестирования 2010-2020 гг. Работа ведется в тесном сотрудничестве с ФСБ, МВД, Генеральной прокуратурой и другими профильными министерствами и ведомствами», – уточнил представитель компании.
Кроме ситуации с Дьяченко, «Роснано» осуществляет активные действия, направленные на взыскание денежных средств с участников сделки, включая Bank of Cyprus в рамках гражданского процесса на территории Республики Кипр, добавил собеседник. «В настоящее время судебный процесс находится в стадии процедуры disclosure (раскрытия доказательств. – «Ведомости»), которая должна завершиться в октябре 2022 г. После чего суд должен назначить заседание с целью определения сроков проведения слушаний по существу и иных процессуальных вопросов», – заверил представитель «Роснано».
«Ведомости» направили запросы представителям МВД, ФСБ, Генпрокуратуры, Следственного комитета, правительства (100% акционер «Роснано»). С Дьяченко связаться не удалось.
Это уже второе за последние месяцы уголовное дело против аффилированных с «Роснано» управленцев. 2 сентября 2022 г. Басманный суд Москвы арестовал бывшего инвестиционного директора УК «Роснано» и члена совета директоров портфельной компании «ЭЛВИС-НеоТек» Наиля Губаева. В отношении него было возбуждено дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере).
Чем занималось nanoenergo
Международный фонд Nanoenergo был создан «Фондом Роснано Капитал С.А.» совместно с ЗАО «УК «Сбережения и Инвестиции» в октябре 2012 г. Согласно пресс-релизу, размещенному на сайте «Роснано» (тогда госкорпорации), «основной целью деятельности фонда будет являться стимулирование развития и внедрения инновационных и нанотехнологий в энергетическую отрасль Российской Федерации, в том числе и в электроэнергетику, а также обеспечение привлечения средств западных и российских инвесторов». При создании Nanoenergo планировалось, что целевой капитал фонда составит $150 млн. По $50 млн в фонд на паритетных началах вложили Rusnano Capital S.A и АКБ «Пересвет».
Изначально зарегистрированный на Кипре фонд Nanoenergo входил в состав Rusnano Capital S.A вместе с другими проектами (I2BF Strategic Resources Fund и Ascension Healthcare). В связи с уточнением методологии учета после 2013 г. каждый из проектов, созданных под контролем дочерней компании Rusnano Capital, учитывался как отдельная инвестиция.
Это не самое крупное вложение среди десятка других фондов Роснано (самый большой фонд – Роснаномединвест – достигал 11,4 млрд руб.), но и не самое маленькое.
Фонд Nanoenergo произвел взносы в компании «Угольные инновационные технологии» (УИТ), «Биоинновации», «Композитные трубы», «Сармат», «Энерготех» и «Рисовые высокие технологии» (РВТ) по 0,5 млрд руб. в каждую, следует из данных СПАРК. «Сармат» в данный момент официально признана недействующей, а РВТ находится в стадии ликвидации. Впрочем, и остальные компании с 2018 г. не подают особых признаков жизни, судя по отчетноcти. За период с 2015 по 2017 гг. совокупная выручка шести компаний составила 42,1 млн руб., подсчитали «Ведомости», а общий убыток – 986 млн руб. То есть при вложениях Nanoenergo в уставные капиталы компаний почти 3 млрд руб. эти фирмы сгенерировали за указанный период лишь 1 млрд руб. чистых убытков. Относительно успешным можно считать разве что УИТ, который до 2016 г. принес выручку в 2,5 млн руб. и чистую прибыль в 4,7 млн руб. В руководстве всех этих компаний в разное время отметился Дьяченко.
Сам Nanoenergo прекратил свою деятельность по решению суда в ноябре 2018 г. Его выручка составила в 2017 г. всего $0,36 млн, или 21 млн руб.
В 2016 г. РБК сообщал об иске «Роснано» против Sberezheniya and Investicii Management Limited. Истцом тогда выступила Fonds Rusnano Capital S.A. Соответчиком по этому иску проходил и банк «Пересвет». Поводом для иска стала деятельность Nanoenergo. Иск был подан 26 мая 2015 года, сообщал РБК со ссылкой на представителя «Роснано». «Это все ерунда какая-то, – говорил тогда РБК Олег Дьяченко. – «Вы же видите, я на свободе. Значит, деньги не пропали». По его словам, он уже «предоставил в кипрский суд все необходимые документы» и уверен, что «дело будет закрыто».
Проверки аудиторов
Аудиторы Счетной палаты по результатам проверки в 2012 г. деятельности «Роснано» обнаружили сделки с аффилированностью с участием фонда Rusnano Capital и констатировали нецелевое расходование им средств, писал Forbes. В 2009 г. руководство «Роснанотеха» (так тогда называлось «Роснано») решило учредить международный фонд нанотехнологий «Руснано-капитал». Его главной задачей было привлечение западных инвестиций в передовые российские разработки. Под этот проект было создано две компании: в Цюрихе – Rusnanо Capital A.G. (консультации по инвестициям в высокие технологии) и в Люксембурге – Fonds Rusnano Capital S.A. (холдинговая деятельность, инвестиции). Последней «Роснано» выделило $440 млн, но только 30% средств были перечислены в международные нанофонды, сообщали аудиторы. Остальные не используются по целевому назначению, писала СП в своем докладе. Деньги либо размещались на депозитах в иностранных банках, либо шли на покупку ценных бумаг, например «Алросы», «Эмират Айр» , «Evraz Group» и др.
Кроме того, «Роснано» трижды заплатила за консультации. Около $6,5 млн получил на уставные цели Rusnanо Capital A.G. Еще $1,9 млн было выплачено на те же цели ООО «Руснано Капитал», а около $1,3 млн за консультации получила сторонняя компания Axioma Wealth Management AG. «Имеются признаки нецелевого использования $3,2 млн на консультационные услуги», – указывали аудиторы. Кроме того, в этих транзакциях есть элементы аффилированности, поскольку заключала договоры гендиректор «Руснано Капитал» Ирина Рапопорт, будучи и членом совета директоров Fonds Rusnano Capital S.A. Членами совета директоров швейцарской Rusnanо Capital A.G был в том числе бессменный руководитель «Роснано» Анатолий Чубайс.