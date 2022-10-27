Число дел о банкротстве выросло в арбитражах на 33%Председатель Верховного суда рассказал об увеличении нагрузки на суды
Судебная нагрузка в России за девять месяцев текущего года только по первой инстанции составила более 30 млн дел — это на 5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом заявил председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев на совещании с делегатами Х Всероссийского съезда судей судов ЦФО.
На 42 800 дел, или на 33%, возросло количество рассмотренных арбитражными судами дел о банкротстве. Как пояснил «Ведомостям» партнер адвокатского бюро «Юрлов и партнеры» Кирилл Горбатов, это закономерные цифры во время кризиса, когда бизнес сталкивается с разрывами в производственных цепочках, а также в цепочках поставок возникает все больше моментов денежных неисполнений, приводящих подчас к росту числа банкротств.
Всего с января по сентябрь было рассмотрено 567 600 уголовных дел в отношении 574 400 лиц, осуждено 449 000 лиц (или 78%), а прекращено уголовное преследование судом в отношении 119 600 лиц (или 21%).
Лебедев отметил, что за девять месяцев этого года в электронном виде в суды подано более 4,3 млн документов, что на 42% больше, чем за аналогичный период прошлого года. По его словам, это показывает востребованность электронных ресурсов судебной системы страны.
На совещании с делегатами Лебедев также сообщил о ряде предложений, которые подготовлены Верховным судом. ВС предложил повысить верхний порог суммы иска для упрощенного производства. В гражданском судопроизводстве предлагается повысить порог до 500 000 руб., в арбитражном — с 400 000 до 800 000 руб. для индивидуальных предпринимателей и до 1,6 млн руб. Такое предложение Лебедев уже высказывал на заседании Совета судей в прошлом году.
Еще одно предложение ВС – лишить участников сделок права выбирать суд для разрешения споров, такое право выбора предлагается сохранить только для разбирательств с участием иностранных лиц. По словам Лебедева, более 60% дел, содержащих соглашения о подсудности, обычно рассматриваются в судах ЦФО.
Председатель ВС отметил, что аналогичные предложения уже поступали от судов не только ЦФО, но и Дальневосточного федерального округа (ДФО). Лебедев ранее отмечал, что такая мера поможет устранить неравномерное распределение дел между судами.
В конце заседания председатель ВС упомянул, что российские суды хотят наделить правом самостоятельного поиска в интернете информации, необходимой для разрешения дела. По его словам, судам необходимо получать из открытых источников сведения, необходимые для рассмотрения дела, в том числе из государственных реестров, размещенных в интернете, что также упростит процесс судопроизводства. Сейчас судьи получают информацию, только направляя запросы в государственные органы и дожидаясь официальных ответов.
«Не совсем понятно, как предоставление судам права «что-то искать самостоятельно в интернете» сочетается с одним из основополагающих принципов процесса – состязательность сторон, который особенно характерен для споров в арбитражных судах с участием бизнеса», – сказал «Ведомостям» партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Сергей Учитель.
Он также обратил внимание на то, что предложение о лишении участников сделок права выбирать суд для разрешения споров – это не системный способ решить проблему нагрузки. «Попытка таким «несистемным» способом решить проблему в отдельном взятом ЦФО не приведет к решению общей для всей российской судебной системы проблемы – проблемы нехватки судей и недостаточного материального обеспечения всей судебной системы», – отметил Учитель.
С ним согласилась и адвокат Forward Legal Людмила Лукьянова: право сторон договора выбирать суд, который будет рассматривать их спор, – это базовый институт договорного права. «Неправильно отказываться от него только из-за нагрузки судов. Поэтому маловероятно, что инициатива будет принята законодательными органами именно в концепции полного запрета договорной подсудности», – отметила она. Эта инициатива в любом случае не коснется иностранных лиц в случае принятия, так как для них будет сделано исключение, считает она.
В подготовке статьи участвовала Яна Суринская