Число дел о банкротстве выросло в арбитражах на 33%

С ним согласилась и адвокат Forward Legal Людмила Лукьянова: право сторон договора выбирать суд, который будет рассматривать их спор, – это базовый институт договорного права. «Неправильно отказываться от него только из-за нагрузки судов. Поэтому маловероятно, что инициатива будет принята законодательными органами именно в концепции полного запрета договорной подсудности», – отметила она. Эта инициатива в любом случае не коснется иностранных лиц в случае принятия, так как для них будет сделано исключение, считает она.