Банк России перечислил внешние риски для курса рубля

Банк России перечислил внешние риски для курса рубляВ их числе высокая инфляция и рост ставок в мире
Наблюдаемая во многих странах высокая инфляция вынуждает центробанки повышать ключевые ставки, что с учетом накопленных в предыдущие годы дисбалансов на мировых рынках может вести к росту рисков для финансовой стабильности, отмечает Банк России в Основных направлениях денежно-кредитной политики (ДКП) на 2023–2025 гг. В совокупности с усилением фрагментации мировой экономики, кризисных процессов и ростом геополитической напряженности это может привести к большему сокращению российского экспорта и ослаблению рубля с соответствующими проинфляционными эффектами, считает ЦБ.
Консенсуса по поводу того, насколько сильно и как быстро крупнейшим центральным банкам следует ужесточать ДКП в каждом конкретном случае, пока нет, добавляет регулятор. Относительно перспектив развития мировой экономики на среднесрочном горизонте, по мнению ЦБ, сформировалась беспрецедентная неопределенность. В числе повлиявших на это факторов он называет устойчиво высокую инфляцию, ужесточение ДКП, падающий спрос, сохраняющиеся затруднения в цепочках поставок, волатильность на продовольственном и энергетическом рынках, большой объем накопленных государственных и корпоративных долгов, неустойчивость балансов отдельных компаний финансового сектора, продолжающуюся пандемию COVID-19, а также геополитическую напряженность.