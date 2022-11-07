Банк России перечислил внешние риски для курса рубля

Консенсуса по поводу того, насколько сильно и как быстро крупнейшим центральным банкам следует ужесточать ДКП в каждом конкретном случае, пока нет, добавляет регулятор. Относительно перспектив развития мировой экономики на среднесрочном горизонте, по мнению ЦБ, сформировалась беспрецедентная неопределенность. В числе повлиявших на это факторов он называет устойчиво высокую инфляцию, ужесточение ДКП, падающий спрос, сохраняющиеся затруднения в цепочках поставок, волатильность на продовольственном и энергетическом рынках, большой объем накопленных государственных и корпоративных долгов, неустойчивость балансов отдельных компаний финансового сектора, продолжающуюся пандемию COVID-19, а также геополитическую напряженность.