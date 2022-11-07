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Банк России перечислил внешние риски для курса рубля

В их числе высокая инфляция и рост ставок в мире
Любовь Романова
Пока зависимость российской валюты от ужесточения денежно-кредитной политики центробанками развитых стран минимальна / Евгений Разумный / Ведомости

Наблюдаемая во многих странах высокая инфляция вынуждает центробанки повышать ключевые ставки, что с учетом накопленных в предыдущие годы дисбалансов на мировых рынках может вести к росту рисков для финансовой стабильности, отмечает Банк России в Основных направлениях денежно-кредитной политики (ДКП) на 2023–2025 гг. В совокупности с усилением фрагментации мировой экономики, кризисных процессов и ростом геополитической напряженности это может привести к большему сокращению российского экспорта и ослаблению рубля с соответствующими проинфляционными эффектами, считает ЦБ.

Консенсуса по поводу того, насколько сильно и как быстро крупнейшим центральным банкам следует ужесточать ДКП в каждом конкретном случае, пока нет, добавляет регулятор. Относительно перспектив развития мировой экономики на среднесрочном горизонте, по мнению ЦБ, сформировалась беспрецедентная неопределенность. В числе повлиявших на это факторов он называет устойчиво высокую инфляцию, ужесточение ДКП, падающий спрос, сохраняющиеся затруднения в цепочках поставок, волатильность на продовольственном и энергетическом рынках, большой объем накопленных государственных и корпоративных долгов, неустойчивость балансов отдельных компаний финансового сектора, продолжающуюся пандемию COVID-19, а также геополитическую напряженность.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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