Минэк ждет укрепления доллара до 66 рублей к концу года

Минэк ждет укрепления доллара до 66 рублей к концу годаКурс пробьет отметку в 70 руб./$ не раньше декабря 2023 года, считают в ведомстве
Минэкономразвития ожидает ослабления российской валюты к доллару до 66 руб. в декабре, следует из прогноза социально-экономического развития на 2023–2025 гг. (документ есть у «Ведомостей»). В сентябре, согласно базовому сценарию, средний курс составит 61,1 руб., в октябре – 62,7 руб., в ноябре – 64,4 руб., в декабре – 66,2 руб. Таким образом, согласно оценкам Минэка, к концу года по сравнению с сентябрем рубль потеряет к американской валюте около 8%.
В IV квартале курс доллара в среднем ожидается на уровне 64,4 руб., за весь 2022 год – 68,1 руб.
В 2023 г. прогнозируется ослабление национальной валюты до 68,3 руб./$. Курс доллара будет повышаться постепенно. В декабре будут достигнуты пиковые значения в 70,2 руб./$, прогнозирует Минэк. В последующие годы курс ослабнет до 70,9 руб./$ в 2024 г., до 72,2 руб./$ в 2025 г.
Майский прогноз Минэка предполагал, что средний курс доллара в декабре составит 76,4 руб., в IV квартале – 76 руб., в целом за 2022 г. – 76,7 руб.
Рубль резко упал в конце февраля на фоне специальной военной операции на Украине и введения западных санкций против России. Минимальная точка была зафиксирована 10 марта – тогда в моменте доллар достигал отметки в 126 руб., следует из данных Мосбиржи. Для стабилизации ситуации были введены ограничительные меры, которые, в частности, включали обязательную продажу валютной выручки экспортерами, комиссию на покупку валюты на бирже, ограничения по переводам на зарубежные счета.
В результате российская валюта начала устойчиво укрепляться: к концу марта доллар стоил уже 83,2 руб., к концу апреля – 71 руб., к концу мая – 61,5 руб., к концу июня – 51,5 руб. Последующая отмена ограничений не сильно повлияла на динамику курса. К концу июля американская валюта вернулась на уровень 61,6 руб., но к концу августа вновь ослабела – до 60,2 руб.
В федеральный бюджет на 2022 г. закладывался курс доллара на уровне 72,1 руб. Первый вице-премьер Андрей Белоусов в июне заявлял, что оптимальный для экономики курс составляет 70–80 руб. за доллар. Согласно данным Мосбиржи, во вторник, 27 сентября, доллар торговался в диапазоне 57,9–59 руб. При этом в пятницу, 23 сентября, курс впервые с конца июля падал ниже 57 руб.
Ожидания на 2022 г.
К концу года рубль ослабеет до 65–70 за доллар и 62–67 за евро, прогнозирует главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. Давление на российскую валюту, в частности, могут оказать падение цен на сырье из-за глобальной рецессии (нефть Brent уже упала с мартовских $130 за баррель до $85) и сокращение объемов экспорта из-за текущих или новых западных санкций, пояснил он. Спрос на валюту может возрасти благодаря восстановлению импорта по мере переориентации цепочек поставок с Запада на Восток, а также все еще возможному возобновлению покупок валюты в резервы по новому бюджетному правилу, добавил эксперт. В целом, по его мнению, текущий счет платежного баланса РФ останется профицитным в ближайшие месяцы и годы, что вместе с жесткими ограничениями на движение капитала будет поддерживать рубль стабильным.
На фоне вероятного продолжения снижения цен на ресурсы из-за ухудшения ситуации в мировой экономике рубль может перейти к устойчивому ослаблению, считает эксперт по фондовому рынку «БКС мир инвестиций» Дмитрий Бабин. По его словам, это будет вызвано сокращением экспортной выручки из-за подешевевшего сырья, что уменьшит предложение иностранной валюты на российском рынке. В результате доллар может в декабре находиться в районе 70–75 руб., при условии что геополитическая ситуация существенно не улучшится, отметил эксперт. Курс на конец текущего года будет в диапазоне 60–64 руб. за доллар, ожидает главный аналитик ПСБ Денис Попов. Основным фактором для формирования курса рубля будет внешнеторговый баланс, который в России остается профицитным, согласился эксперт. В то же время усиление рисков для экспорта (санкции, снижение цен на сырье в условиях торможения мировой экономики), рост денежного предложения, восстановление импорта и нестабильность на глобальных финансовых рынках могут обеспечить незначительное ослабление рубля к концу года, добавил он.
Рубль в IV квартале текущего года может какое-то время сохранять тенденцию к постепенному укреплению против доллара и евро с возможным движением к июньским пикам в 50,65 руб. и 53,3 руб. соответственно, ожидает аналитик ИК «Велес капитал» Елена Кожухова. При этом сохраняющиеся ограничения на движение капитала и риски ввода валютных санкций, которые могут затронуть непосредственно торговлю долларом и евро, до конца года при коррекционном сценарии скорее позволяют ожидать сдержанного ослабления рубля. Но вряд ли курс выйдет за предел «долгосрочных сопротивлений» 70,60 руб. и 73 руб. против доллара и евро, добавила она. Директор аналитического департамента ИК «Регион» Валерий Вайсберг прогнозирует ослабление до конца года в пределах 10% в связи с фактическим и ожидаемым сокращением положительного сальдо торгового баланса из-за снижения цен на нефть и эмбарго на ее поставки.
Ожидания на 2023 г.
В I–II кварталах 2023 г. рубль может приблизиться к 70 за доллар, однако затем может вновь начать укрепляться, по мере того как отечественные экспортеры начнут находить новые рынки сбыта, считает Вайсберг. В результате курс рубля к концу следующего года может не сильно отличаться от курса в декабре 2022 г., отметил эксперт. По его прогнозам, в долгосрочной перспективе курс рубля будет постепенно слабеть темпом до 5% в год.
В 2023 г. средний курс рубля к доллару будет на уровне 70, к евро – 67, ожидает Васильев. Значимость доллара и евро в российской экономике и финансовой системе продолжит быстро снижаться в ближайшие месяцы, а роль рубля и валют дружественных стран, в первую очередь юаня, будет возрастать, указал он. В случае введения западных санкций на НКЦ токсичность доллара и евро возрастет еще больше и российская экономика может полностью уйти от использования валют недружественных стран, допускает эксперт.
Как ранее писали «Ведомости», Минфин ожидает дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета в 2023 г. в объеме 939 млрд руб. Эта сумма, по словам близкого к правительству источника, может быть направлена на покупку валюты в рамках бюджетного правила, которое планируется перезапустить со следующего года.
Ситуация на валютном рынке в 2023 г. может измениться в связи с возобновлением покупок валюты в рамках бюджетного правила, полагает Кожухова. В таком случае рубль, по ее словам, станет более подверженным ослаблению с перспективой ухода выше 80 руб. против доллара и евро. В то же время геополитическая ситуация предполагает наличие высокой неопределенности в отношении общего устройства валютного рынка, замечает эксперт: пока не ясно, будут ли введены западными странами новые валютные санкции и в каком объеме, вернутся ли «недружественные» нерезиденты на биржи в перспективе ближайших лет и как в целом будут проходить валютные торги при дальнейшем усилении геополитической напряженности. Чем меньше на рынке крупных участников (в частности, западных институциональных инвесторов), тем более сдержанной можно ожидать динамики рубля – и наоборот, отметила она. Долгосрочный курсовой прогноз будет сильно зависеть от реализуемой в России экономической политики, указал Попов. На конец 2023 г. он прогнозирует курс на уровне 75–80 руб. за доллар, а к концу 2024 г. – в районе 85 руб.