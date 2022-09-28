Минэк ждет укрепления доллара до 66 рублей к концу года

Ситуация на валютном рынке в 2023 г. может измениться в связи с возобновлением покупок валюты в рамках бюджетного правила, полагает Кожухова. В таком случае рубль, по ее словам, станет более подверженным ослаблению с перспективой ухода выше 80 руб. против доллара и евро. В то же время геополитическая ситуация предполагает наличие высокой неопределенности в отношении общего устройства валютного рынка, замечает эксперт: пока не ясно, будут ли введены западными странами новые валютные санкции и в каком объеме, вернутся ли «недружественные» нерезиденты на биржи в перспективе ближайших лет и как в целом будут проходить валютные торги при дальнейшем усилении геополитической напряженности. Чем меньше на рынке крупных участников (в частности, западных институциональных инвесторов), тем более сдержанной можно ожидать динамики рубля – и наоборот, отметила она. Долгосрочный курсовой прогноз будет сильно зависеть от реализуемой в России экономической политики, указал Попов. На конец 2023 г. он прогнозирует курс на уровне 75–80 руб. за доллар, а к концу 2024 г. – в районе 85 руб.