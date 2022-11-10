Минпромторг планирует снова просить из бюджета деньги на программу по сдаче устаревших вертолетов в trade-in

Минпромторг планирует снова просить из бюджета деньги на программу по сдаче устаревших вертолетов в trade-inПри этом сумма утилизационной субсидии на каждую машину выросла в 4 раза
Минпромторг будет запрашивать из федерального бюджета следующего года деньги на финансирование программы по сдаче вертолетов в trade-in для обновления устаревшего вертолетного парка. Об этом на 13-м Вертолетном форуме заявил замглавы Минпромторга Олег Бочаров, который курирует авиаотрасль в министерстве. Он отметил, что Минпромторг вносил предложения «Вертолетов России» «по субсидированию мер под названием trade-in» уже три раза, включая этот год, но они не были поддержаны «финансовыми институтами». «Их позиция заключается в том, что «Вертолеты России» – прибыльная компания. Поэтому вопрос замены устаревшей вертолетной техники должен регулироваться экономической и коммерческой деятельностью [холдинга]. И скидки должны предоставляться в рамках коммерческой деятельности», – сказал Бочаров.
«Но мы с упорством, достойным лучшего применения, будем вносить [предложения] в бюджет следующего года», – подчеркнул Бочаров. По его словам, Минпромторг учитывает, что состояние бюджета крайне напряженное. «Но то, что Тэшки [Ми-8Т] эксплуатируются в конкурентной среде не всегда качественно, во многом ни для кого не секрет», – подытожил он. Сумму, которую планируется запросить, он не назвал. «Ведомости» направили запрос в Минфин. Госдума одобрила проект федерального бюджета на 2023–2025 гг. в первом чтении. Сейчас правительство и депутаты работают над поправками ко второму чтению, которое состоится 22 ноября.