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Минпромторг планирует снова просить из бюджета деньги на программу по сдаче устаревших вертолетов в trade-in

При этом сумма утилизационной субсидии на каждую машину выросла в 4 раза
Инна Сидоркова
Изначально «Вертолеты России» предлагали компенсировать порядка 57 млн руб. за Ми-8Т и порядка 32 млн руб. – за Ми-2 / utair.ru

Минпромторг будет запрашивать из федерального бюджета следующего года деньги на финансирование программы по сдаче вертолетов в trade-in для обновления устаревшего вертолетного парка. Об этом на 13-м Вертолетном форуме заявил замглавы Минпромторга Олег Бочаров, который курирует авиаотрасль в министерстве. Он отметил, что Минпромторг вносил предложения «Вертолетов России» «по субсидированию мер под названием trade-in» уже три раза, включая этот год, но они не были поддержаны «финансовыми институтами». «Их позиция заключается в том, что «Вертолеты России» – прибыльная компания. Поэтому вопрос замены устаревшей вертолетной техники должен регулироваться экономической и коммерческой деятельностью [холдинга]. И скидки должны предоставляться в рамках коммерческой деятельности», – сказал Бочаров.

«Но мы с упорством, достойным лучшего применения, будем вносить [предложения] в бюджет следующего года», – подчеркнул Бочаров. По его словам, Минпромторг учитывает, что состояние бюджета крайне напряженное. «Но то, что Тэшки [Ми-8Т] эксплуатируются в конкурентной среде не всегда качественно, во многом ни для кого не секрет», – подытожил он. Сумму, которую планируется запросить, он не назвал. «Ведомости» направили запрос в Минфин. Госдума одобрила проект федерального бюджета на 2023–2025 гг. в первом чтении. Сейчас правительство и депутаты работают над поправками ко второму чтению, которое состоится 22 ноября.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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