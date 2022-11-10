Минпромторг планирует снова просить из бюджета деньги на программу по сдаче устаревших вертолетов в trade-in

Минпромторг будет запрашивать из федерального бюджета следующего года деньги на финансирование программы по сдаче вертолетов в trade-in для обновления устаревшего вертолетного парка. Об этом на 13-м Вертолетном форуме заявил замглавы Минпромторга Олег Бочаров, который курирует авиаотрасль в министерстве. Он отметил, что Минпромторг вносил предложения «Вертолетов России» «по субсидированию мер под названием trade-in» уже три раза, включая этот год, но они не были поддержаны «финансовыми институтами». «Их позиция заключается в том, что «Вертолеты России» – прибыльная компания. Поэтому вопрос замены устаревшей вертолетной техники должен регулироваться экономической и коммерческой деятельностью [холдинга]. И скидки должны предоставляться в рамках коммерческой деятельности», – сказал Бочаров.