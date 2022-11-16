Как мир следит за открытием Китая

Китайские акции выросли во вторник, после того как Джо Байден и Си Цзиньпин заявили о желании улучшать отношения между США и Китаем на саммите G20. Как отмечают авторы Bloomberg, за последнюю неделю Си предпринял самые заметные действия за последние годы, чтобы стабилизировать вторую по величине экономику мира, которая растет самыми медленными темпами за последние четыре десятилетия. Помимо дипломатических сигналов он представил план по спасению пострадавшего сектора недвижимости и обеспечил первые шаги в направлении долгожданного выхода из дорогостоящей политики нулевой терпимости к COVID-19. Это официальная позиция компартии КНР и ее лидера Си – сдерживать распространение заболевания ценой массового тестирования, жестких ограничений на передвижения, путешествия и строгих карантинных мер, когда в ответ на единичный случай заболевания изолируются целые кварталы и даже города.