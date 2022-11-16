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Как мир следит за открытием Китая

И почему это важно для России
Антон Козлов Владимир Кулагин
AFP

Китайские акции выросли во вторник, после того как Джо Байден и Си Цзиньпин заявили о желании улучшать отношения между США и Китаем на саммите G20. Как отмечают авторы Bloomberg, за последнюю неделю Си предпринял самые заметные действия за последние годы, чтобы стабилизировать вторую по величине экономику мира, которая растет самыми медленными темпами за последние четыре десятилетия. Помимо дипломатических сигналов он представил план по спасению пострадавшего сектора недвижимости и обеспечил первые шаги в направлении долгожданного выхода из дорогостоящей политики нулевой терпимости к COVID-19. Это официальная позиция компартии КНР и ее лидера Си – сдерживать распространение заболевания ценой массового тестирования, жестких ограничений на передвижения, путешествия и строгих карантинных мер, когда в ответ на единичный случай заболевания изолируются целые кварталы и даже города.

В этом месяце гонконгский индекс Hang Seng China Enterprises, который отслеживает материковые компании, котирующиеся в городе, вырос на 26%, изменившись с худшего в мире индекса акций на лучший, отмечает Bloomberg. Только за вторник, 15 ноября, он вырос на 4,84%. Хотя жесткие меры по предотвращению смертности от COVID-19 остаются в силе, любые сигналы о смягчении политики, даже появление Си без маски на встрече с Байденом, вызывают надежды инвесторов на то, что Китай вернется к прежним темпам роста. И если они оправдаются в части открытия Китая после трех жестких карантинных ограничений, это может оказать серьезную поддержку российской экономике.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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