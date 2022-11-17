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Минфин установил несколько рекордов на рынке госдолга за один день

Максимальными оказались совокупный объем, спрос, а также размер выпуска бумаг-флоатеров
Екатерина Литова Наталья Заруцкая
Минфин заинтересован в повышении объемов размещения / Евгений Разумный / Ведомости

Темпы размещения госдолга Министерством финансов набирают обороты: в ходе трех аукционов 16 ноября ведомство заняло 823 млрд руб. при совокупном спросе в 1,2 трлн. Общая сумма размещения за один день, как и объем спроса, оказались рекордными. Благодаря этому всего в 2022 г. министерство заняло уже 1,4 трлн руб. Но это пока почти вдвое меньше итогов 2021 г. (2,6 трлн руб.) и более чем в четыре раза ниже результатов 2020 г. (5,3 трлн руб.).

Минфин предложил 16 ноября рынку все три вида ОФЗ: с постоянным доходом (ПД), переменным (флоатеры) и с привязкой к инфляции (линкеры).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных