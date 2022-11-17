Минфин установил несколько рекордов на рынке госдолга за один день

Темпы размещения госдолга Министерством финансов набирают обороты: в ходе трех аукционов 16 ноября ведомство заняло 823 млрд руб. при совокупном спросе в 1,2 трлн. Общая сумма размещения за один день, как и объем спроса, оказались рекордными. Благодаря этому всего в 2022 г. министерство заняло уже 1,4 трлн руб. Но это пока почти вдвое меньше итогов 2021 г. (2,6 трлн руб.) и более чем в четыре раза ниже результатов 2020 г. (5,3 трлн руб.).