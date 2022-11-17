Минфин установил несколько рекордов на рынке госдолга за один день

Минфин установил несколько рекордов на рынке госдолга за один деньМаксимальными оказались совокупный объем, спрос, а также размер выпуска бумаг-флоатеров
Темпы размещения госдолга Министерством финансов набирают обороты: в ходе трех аукционов 16 ноября ведомство заняло 823 млрд руб. при совокупном спросе в 1,2 трлн. Общая сумма размещения за один день, как и объем спроса, оказались рекордными. Благодаря этому всего в 2022 г. министерство заняло уже 1,4 трлн руб. Но это пока почти вдвое меньше итогов 2021 г. (2,6 трлн руб.) и более чем в четыре раза ниже результатов 2020 г. (5,3 трлн руб.).
Минфин предложил 16 ноября рынку все три вида ОФЗ: с постоянным доходом (ПД), переменным (флоатеры) и с привязкой к инфляции (линкеры).
Вы видите 15% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам