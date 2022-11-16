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Банки заняли рекордную сумму через антикризисный инструмент ЦБ

Механизм месячного репо, запущенный в пандемию, помог им привлечь 1,4 трлн
Екатерина Литова
Аукционы репо на длинные сроки ЦБ запустил в мае 2020 г. во время кризиса из-за пандемии / Евгений Разумный / Ведомости

Российские банки впервые заняли у ЦБ 1,4 трлн руб. на аукционе репо сроком на месяц, следует из статистики регулятора: они получили деньги под залог ценных бумаг 9 ноября по ставке 7,6% годовых на 28 дней. В этот день банки также привлекли 100 млрд руб. на год под 7,75%. Аукционы репо на такие длинные сроки ЦБ запустил в мае 2020 г. во время кризиса из-за пандемии – в обеспечение регулятор принимает только ОФЗ и облигации регионов и муниципальных образований с наивысшим кредитным рейтингом.

Сумма в 1,4 трлн руб. – максимальная за все время существования месячного репо. В этом году и прошлом банки пользовались этим инструментом кредитования от ЦБ, но суммы не превышали 100 млрд руб. После того как в феврале 2022 г. началась спецоперация, а граждане стали забирать средства из банков, они участвовали в стандартных аукционах репо (сроком на день или неделю), в пиковые дни марта привлекая от ЦБ ежедневно по 3–4 трлн руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных