Банки заняли рекордную сумму через антикризисный инструмент ЦБ

Сумма в 1,4 трлн руб. – максимальная за все время существования месячного репо. В этом году и прошлом банки пользовались этим инструментом кредитования от ЦБ, но суммы не превышали 100 млрд руб. После того как в феврале 2022 г. началась спецоперация, а граждане стали забирать средства из банков, они участвовали в стандартных аукционах репо (сроком на день или неделю), в пиковые дни марта привлекая от ЦБ ежедневно по 3–4 трлн руб.