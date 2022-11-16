Банки заняли рекордную сумму через антикризисный инструмент ЦБ

Банки заняли рекордную сумму через антикризисный инструмент ЦБМеханизм месячного репо, запущенный в пандемию, помог им привлечь 1,4 трлн
Российские банки впервые заняли у ЦБ 1,4 трлн руб. на аукционе репо сроком на месяц, следует из статистики регулятора: они получили деньги под залог ценных бумаг 9 ноября по ставке 7,6% годовых на 28 дней. В этот день банки также привлекли 100 млрд руб. на год под 7,75%. Аукционы репо на такие длинные сроки ЦБ запустил в мае 2020 г. во время кризиса из-за пандемии – в обеспечение регулятор принимает только ОФЗ и облигации регионов и муниципальных образований с наивысшим кредитным рейтингом.
Сумма в 1,4 трлн руб. – максимальная за все время существования месячного репо. В этом году и прошлом банки пользовались этим инструментом кредитования от ЦБ, но суммы не превышали 100 млрд руб. После того как в феврале 2022 г. началась спецоперация, а граждане стали забирать средства из банков, они участвовали в стандартных аукционах репо (сроком на день или неделю), в пиковые дни марта привлекая от ЦБ ежедневно по 3–4 трлн руб.