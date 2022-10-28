Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 7,5%Проинфляционных факторов сейчас хватает, но неопределенность в экономике их перевешивает
Совет директоров Банка России на опорном и предпоследнем в этом году заседании оставил ключевую ставку на уровне 7,5% годовых – регулятор решил взять паузу после того, как с апреля шесть раз подряд снижал ставку с 20%. Все опрошенные «Ведомостями» эксперты ожидали паузы в смягчении монетарной политики – только два аналитика из 16 прогнозировали снижение ключевой ставки.
По оценкам Банка России, частичная мобилизация будет сдерживающим фактором для динамики потребительского спроса и инфляции на горизонте ближайших месяцев, говорится в релизе регулятора. Но в последующем ее эффекты будут проинфляционными за счет усиления ограничений на стороне предложения.
Прогноз ЦБ по инфляции на конец 2022 г. уточнен до 12–13% (до этого 11-13%) и учитывает в том числе перенос сроков индексации тарифов ЖКХ. Годовая инфляция снизится до 5-7% в 2023 г., вернется к 4% в 2024 г. и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем.
Дальнейшее усиление внешних торговых и финансовых ограничений, фрагментация мировой экономики и финансовой системы способны привести к большему, чем ожидается в базовом сценарии, снижению потенциала российской экономики: по оценке ЦБ, ВВП снизится по итогам 2022 г. на 3-3,5%. Ограничения на стороне предложения могут, в частности, увеличиться из-за проблем с поставками оборудования, медленного восполнения запасов готовой продукции, сырья и комплектующих в случае усиления негативных тенденций в динамике импорта, добавляет регулятор. Но реализация растущих рисков глобальной рецессии может дополнительно ослабить внешний спрос на товары российского экспорта и, как следствие, привести к ослаблению рубля.
За неделю с 18 по 24 октября рост потребительских цен ускорился до 0,08% с 0,02% в предыдущий недельный период, отчитывался Росстат. Годовая инфляция продолжила снижаться, составив к 24 октября 12,88% после 13,1% неделей ранее. Инфляционные ожидания граждан на год вперед в октябре, согласно данным ЦБ, выросли третий месяц подряд – на 0,3 п. п до 12,8%, уровня середины 2021 г. Ценовые ожидания предприятий растут второй месяц подряд – они поднялись в октябре до 17,4 пункта и находятся вблизи значений начала 2021г.
Бизнесмен Олег Дерипаска, известный своей критикой денежно-кредитной политики ЦБ, накануне заседания совета директоров предложил регулятору снизить ключевую ставку до 5%. По его мнению, России не удастся преодолеть экономический кризис одними государственными инвестициями. «До тех пор пока мы не наберемся смелости (а терять, в принципе, нам уже давно нечего), не снизим ставку до 5%, не проведем программу количественного смягчения для обеспечения ипотеки и инвестиций на 20–25 трлн руб., — мы не сможем запустить экономический рост», – написал Дерипаска в своем Тelegram-канале.
С предыдущего заседания Банка России стали известны параметры федерального бюджета на следующие три года и была объявлена частичная мобилизация. Последний фактор привел к оттоку средств из банков в сентябре почти на 500 млрд руб. – увеличилось количество уехавших из страны людей, которые брали с собой наличные деньги, говорилось в обзоре ЦБ. Чтобы сохранить средства граждан на фоне высокого спроса на наличные (их объем в конце сентября впервые с марта превысил 15 трлн руб.), банки начали повышать доходности по депозитам: во второй декаде октября средняя максимальная ставка в 10 крупнейших по вкладам банках выросла на 0,12 п. п. с 6,67% до 6,79%. Показатель начал повышаться в начале октября — на 0,13 п. п. относительно конца сентября, до 6,67% — хотя до этого стабильно снижался с марта, когда был 20,51%.
Рост потребкредитования сейчас обеспечивает ипотека. Ее выдачи в сентябре составили 525,3 млрд руб., что выше августа на 14,3%, следовало из данных Frank RG. Без учета кредитов на покупку жилья объем выданных займов упал бы почти на 4% – 609,7 млрд руб. Благодаря ипотеке за месяц рынок вырос на 3,9% до 1,13 трлн руб. Корпоративное кредитование в сентябре второй месяц подряд растет высокими темпами (+2,5% или на 1,3 трлн руб.), отмечал ЦБ в последнем обзоре.
После начала мобилизации банки начали ужесточать свои риск-политики и повышать стоимость займов особенно необеспеченных. Индекс ставок по кредитам за неделю с 21 по 27 октября вырос на 0,24 п. п. и превысил 20%, вернувшись на июньские уровни, следует из мониторинга финансового маркетплейса «Финуслуги». Средние ставки по потребкредитам в топ-20 банках по состоянию на 27 октября составили 20,12% годовых. Средняя ставка по необеспеченным кредитам на любые цели составила 21,67% (+0,36 п. п.), по залоговым кредитам ставка не изменилась и остается 16,93%. При этом максимальная планка в крупных банках по потребкредиту достигает уже 40%, писали «Ведомости». У «Тинькофф банка» диапазон процентов по кредитам наличными составляет 7,9–40%, в Альфа-банке – 4,5–37,3%, Московском кредитном банке (МКБ) – 12,7–5,7%, Совкомбанке – 6–34,9%.
Пауза в понижении ставки может продлиться до конца года, говорили ранее эксперты. В декабре будут увеличены тарифы на коммунальные услуги, что повлияет как на саму инфляцию, так и на инфляционные ожидания, но в то же время экономическая активность будет оставаться на пониженном уровне, указывает профессор РЭШ Валерий Черноокий. По оценке самого ЦБ, влияние роста тарифов ЖКУ в декабре на годовую инфляцию может составить +1,1 п. п. в 2022 г. и — 0,5 п. п. в 2023 г. Главным фактором неопределенности остается реакция рынка труда и потребления на события конца сентября и сроки нормализации потребления после этого, отметил экономист Газпромбанка Павел Бирюков.
Но если инфляционные ожидания снизятся, то к концу года ставка может быть понижена до 7,25%, допускает главный экономист агентства «Эксперт РА» Антон Табах. До конца 2022 г. ключевая ставка не изменится, но возможно ее небольшое снижение в начале следующего года – до 7–7,25%, добавляет главный аналитик ПСБ Денис Попов.
Банкиры не ждут снижения ключевой ставки. В ближайшее время на рынке можно ожидать смену тренда – отказ от снижения ключевой ставки, говорит руководитель службы пассивов и комиссионных продуктов «Почта банка» Геннадий Чаусов. За последний месяц ставки по вкладам в банках выросли в среднем на 0,5-1%, при этом многие в это повышение уже заложили ожидаемую смену тренда, отмечает банкир. Одновременно в банках продолжит расти доля более длинных вкладов (на срок от года), что также подтверждает перелом тренда по ключевой ставке, отмечает Чаусов: рынок не ожидает ее дальнейшего снижения.
При сохранении ключевой ставки в краткосрочной перспективе, по крайней мере в ноябре, доходность по вкладам останется на текущих уровнях. Очередного всплеска ставок по депозитам Чаусов ожидает в декабре: банки в это время традиционно запускают специальные акции.