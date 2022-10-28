Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 7,5%

С предыдущего заседания Банка России стали известны параметры федерального бюджета на следующие три года и была объявлена частичная мобилизация. Последний фактор привел к оттоку средств из банков в сентябре почти на 500 млрд руб. – увеличилось количество уехавших из страны людей, которые брали с собой наличные деньги, говорилось в обзоре ЦБ. Чтобы сохранить средства граждан на фоне высокого спроса на наличные (их объем в конце сентября впервые с марта превысил 15 трлн руб.), банки начали повышать доходности по депозитам: во второй декаде октября средняя максимальная ставка в 10 крупнейших по вкладам банках выросла на 0,12 п. п. с 6,67% до 6,79%. Показатель начал повышаться в начале октября — на 0,13 п. п. относительно конца сентября, до 6,67% — хотя до этого стабильно снижался с марта, когда был 20,51%.