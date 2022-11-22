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Черная пятница -28%

Что означает неожиданное замедление цен производителей в Германии

Потребительская инфляция пока продолжит разгоняться, полагают эксперты
Антон Козлов
Цены на cкоропортящиеся товары продолжили увеличиваться. Месяц к месяцу они выросли на 1,1%, год к году – на 19% / Ina FASSBENDER / AFP

В октябре цены немецких производителей сократились на 4,2% по сравнению с сентябрем – это первое снижение данного показателя с мая 2020 г., сообщило в понедельник Федеральное статистическое бюро Германии (Destatis). Опрошенные Trading Economics аналитики в среднем ожидали роста на 0,9%. Но год к году – по сравнению с октябрем 2021-го – показатель увеличился на 34,5%. Несмотря на резкий рост в годовом выражении, его темпы существенно замедлились. В сентябре и августе динамика составляла около 45%. Эти темпы были признаны максимальными с начала ведения расчетов в 1949 г.

В докладе Destatis отмечается, что в октябре наблюдалось снижение цен на электроэнергию на 10,4% по сравнению с сентябрем. Год к году был зафиксирован рост на 85,6%. Этот факт эксперты Destatis связывают с выросшими ценами на природный газ.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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