Что означает неожиданное замедление цен производителей в Германии

В октябре цены немецких производителей сократились на 4,2% по сравнению с сентябрем – это первое снижение данного показателя с мая 2020 г., сообщило в понедельник Федеральное статистическое бюро Германии (Destatis). Опрошенные Trading Economics аналитики в среднем ожидали роста на 0,9%. Но год к году – по сравнению с октябрем 2021-го – показатель увеличился на 34,5%. Несмотря на резкий рост в годовом выражении, его темпы существенно замедлились. В сентябре и августе динамика составляла около 45%. Эти темпы были признаны максимальными с начала ведения расчетов в 1949 г.