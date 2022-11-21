В ЕС в III квартале резко ускорился рост числа заявлений о банкротстве

В III квартале 2022 г. число заявлений на банкротство в ЕС увеличилось на 16,3% по сравнению со II кварталом, что стало пятым подряд кварталом, когда этот показатель рос, следует из данных Евростата. Наибольший рост числа банкротств зарегистрирован в таких отраслях, как «жилищные услуги и питание» (+24%), «финансовая и страховая деятельность» (+17,8%) и «промышленность» (+16,2%). Наименьший рост числа банкротств показал сектор «информация и коммуникации» (+1,6%). Единственный сектор, который показал снижение числа банкротств, – «транспортировка и хранение» (-5,4%), отмечается в сообщении службы.