В ЕС в III квартале резко ускорился рост числа заявлений о банкротстве

В ЕС в III квартале резко ускорился рост числа заявлений о банкротствеОсновная причина – цены на электроэнергию, объясняют эксперты
В III квартале 2022 г. число заявлений на банкротство в ЕС увеличилось на 16,3% по сравнению со II кварталом, что стало пятым подряд кварталом, когда этот показатель рос, следует из данных Евростата. Наибольший рост числа банкротств зарегистрирован в таких отраслях, как «жилищные услуги и питание» (+24%), «финансовая и страховая деятельность» (+17,8%) и «промышленность» (+16,2%). Наименьший рост числа банкротств показал сектор «информация и коммуникации» (+1,6%). Единственный сектор, который показал снижение числа банкротств, – «транспортировка и хранение» (-5,4%), отмечается в сообщении службы.
Наибольший рост числа банкротств по сравнению со II кварталом среди всех стран ЕС отмечается в Венгрии (+110,6%), Испании (+66,1%) и Литве (+4%). Наибольшее снижение числа заявлений о банкротстве было зафиксировано в Румынии (-36,1%), на Кипре (-32,7%) и в Эстонии (-21,3%).