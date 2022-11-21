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В ЕС в III квартале резко ускорился рост числа заявлений о банкротстве

Основная причина – цены на электроэнергию, объясняют эксперты
Антон Козлов
Европейские власти будут и дальше пытаться поддерживать свое население и бизнес / Максим Стулов / Ведомости

В III квартале 2022 г. число заявлений на банкротство в ЕС увеличилось на 16,3% по сравнению со II кварталом, что стало пятым подряд кварталом, когда этот показатель рос, следует из данных Евростата. Наибольший рост числа банкротств зарегистрирован в таких отраслях, как «жилищные услуги и питание» (+24%), «финансовая и страховая деятельность» (+17,8%) и «промышленность» (+16,2%). Наименьший рост числа банкротств показал сектор «информация и коммуникации» (+1,6%). Единственный сектор, который показал снижение числа банкротств, – «транспортировка и хранение» (-5,4%), отмечается в сообщении службы.

Наибольший рост числа банкротств по сравнению со II кварталом среди всех стран ЕС отмечается в Венгрии (+110,6%), Испании (+66,1%) и Литве (+4%). Наибольшее снижение числа заявлений о банкротстве было зафиксировано в Румынии (-36,1%), на Кипре (-32,7%) и в Эстонии (-21,3%).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных