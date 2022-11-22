Эксперты РАН оценили влияние санкций на планы России по декарбонизации

Эксперты РАН оценили влияние санкций на планы России по декарбонизацииДля достижения нейтральности потребуется 500 трлн рублей до 2050 года, но есть и более бюджетные варианты
Санкции ограничили возможности России по сокращению выбросов парниковых газов. К такому выводу пришли эксперты Института народнохозяйственного прогнозирования (ИНП) РАН. «Ведомости» ознакомились с их докладом «Влияние климатической повестки на перспективы развития экономики России», представленным на 27-й Конференции ООН об изменении климата. По мнению института, Россия не сможет реализовать часть мероприятий по декарбонизации экономики из-за введенных ограничений. Эмиссия выбросов CO2 снизится к 2050 г. до 1,119 млрд т вместо запланированных стратегическими документами 630 млн т CO2. Таким образом, потенциал России по сокращению выбросов парниковых газов сократится примерно вдвое.
Чистая эмиссия в 2019 г. (последние актуальные данные) составила 1,5 млрд т СO2 с учетом поглощающей способности лесов. В случае если Россия не будет принимать никаких мер по декарбонизации, объем выбросов к 2050 г. вырастет почти до 2 млрд т СO2, следует из расчетов ИНП РАН. Правительство осенью прошлого года утвердило стратегию низкоуглеродного развития, в которой запланировало достичь углеродной нейтральности (разница между эмиссией и поглощением выбросов сведена к нулю) к 2060 г. Реализация целевого сценария потребует инвестиций в снижение выбросов парниковых газов около 1% ВВП ежегодно в 2022–2030 гг. и до 1,5–2% ВВП в 2031–2050 гг., следует из утвержденного документа. В этом случае чистая эмиссия выбросов снизится до 630 млн т – это 60% от уровня 2019 г. и 80% от уровня 1990 г.