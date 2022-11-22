Эксперты РАН оценили влияние санкций на планы России по декарбонизации

Чистая эмиссия в 2019 г. (последние актуальные данные) составила 1,5 млрд т СO2 с учетом поглощающей способности лесов. В случае если Россия не будет принимать никаких мер по декарбонизации, объем выбросов к 2050 г. вырастет почти до 2 млрд т СO2, следует из расчетов ИНП РАН. Правительство осенью прошлого года утвердило стратегию низкоуглеродного развития, в которой запланировало достичь углеродной нейтральности (разница между эмиссией и поглощением выбросов сведена к нулю) к 2060 г. Реализация целевого сценария потребует инвестиций в снижение выбросов парниковых газов около 1% ВВП ежегодно в 2022–2030 гг. и до 1,5–2% ВВП в 2031–2050 гг., следует из утвержденного документа. В этом случае чистая эмиссия выбросов снизится до 630 млн т – это 60% от уровня 2019 г. и 80% от уровня 1990 г.