Росстат предварительно оценил падение ВВП в III квартале в 4%Эксперты ожидают ускорения снижения экономики в последнем квартале
Падение ВВП России в III квартале продолжилось и составило 4% в годовом выражении после сокращения на 4,1% в апреле - июне, следует из предварительных данных Росстата. Минэкономразвития ранее оценивало снижение показателя за III квартал в 4,4%.
При расчете использованы индикаторы отраслевой статистики, часть из которых повлияла на снижение показателя, отмечает Росстат. Падение фиксируется в оптовом товарообороте (на 22,6%), водоснабжении, водоотведении, организации сбора и утилизации отходов (на 10,4%), розничном товарообороте (на 9,1%), грузообороте (на 5,5%), в сфере обрабатывающих производств (на 2,0%). Рост продемонстрировали сельское хозяйство (на 6,2%) и строительство (на 6,7%).
Предварительная оценка ВВП за III квартал выполнена на основе производственного метода и основана на оперативной статистической отчетности крупных и средних предприятий нефинансового сектора экономики.
По оценке Минэкономразвития, в сентябре падение ВВП ускорилось до 5% после 4,1% в августе и 4,3% в июне. Динамика ВВП близка к прогнозной траектории и по итогам 2022 г. составит -2,9%, говорилось в сентябрьском обзоре Минэкономразвития «О текущей ситуации». В I квартале 2022 г., по данным Росстата, экономика выросла на 3,5%.
Глава Минэкономразвития Максим Решетников в конце октября отмечал, что российская экономика в поквартальном исчислении перейдет к росту в конце этого года. По его словам, сейчас в экономике идет активная перенастройка внешнеэкономических связей и структурная адаптация, этот процесс, судя по статистике, идет быстрее, чем предполагалось ранее.
Банк России в докладе о денежно-кредитной политике оценил спад ВВП в III квартале в 4% в годовом выражении. «Динамика деловой активности в III квартале сложилась лучше, чем Банк России прогнозировал ранее. Поддержку выпуску оказали динамика промышленного производства, объем строительных работ и розничных продаж, а также активность в сельскохозяйственной отрасли, где в этом году ожидается рекордный урожай», — отмечалось в обзоре ЦБ. При этом в сентябре оперативные индикаторы указывают на снижение экономической активности из-за роста неопределенности на фоне усиления геополитического напряжения и частичной мобилизации. По прогнозу ЦБ, в IV квартале экономика сократится на 7,1%.
Согласно обновленному базовому прогнозу Банка России, спад ВВП в 2022 г. составит 3,0—3,5% По прогнозу Минэкономразвития, ВВП в этом году снизится на 2,9%, в 2023 г. – на 0,8%, в 2024-2025 гг. экономика будет расти по 2,6% в год.
В октябре Всемирный банк (ВБ) улучшил оценку падения российской экономики в 2022 г. с 8,9 до 4,5%. Прогноз разработан исходя из предположения, что конфликт на Украине продолжится и российская экономика по-прежнему будет находиться под давлением санкций, в том числе вступающих в силу в конце этого года (частичное эмбарго на российскую нефть и нефтепродукты), говорилось в докладе ВБ.
Наибольший отрицательный вклад в выпуск в III квартале могли внести добыча полезных ископаемых, транспорт и оптовая торговля, так как эти три отрасли пострадали из-за падения поставок природного газа за рубеж, отмечает главный экономист по России и СНГ Bloomberg Александр Исаков. Их совокупный вклад мог составить порядка половины процентного пункта (п. п.) от общего падения, оценивает Исаков, еще 0,4 п. п. падения обеспечил сектор коммерческой недвижимости.
Вклад от мобилизации скорее был малозаметным в III квартале, а рост расходов федерального бюджета на мероприятия, связанные с ней, будет отражен как рост в госсекторе, отмечает Исаков. Мобилизация, объявленная в сентябре, не успела оказать существенного влияния на экономические показатели III квартала, согласен директор аналитического департамента ИК «Регион» Валерий Вайсберг. Ухудшение ситуации в оптовой торговле компенсировали сельское хозяйство, строительство, в целом увеличился потребительский спрос (торговля, услуги, общественное питание), отмечает Вайсберг.
По оценке Исакова, спад ВВП в последнем квартале составит около 7,5%. При этом с коррекцией на сезонность сокращение выпуска замедлится до -2,5% по сравнению с -3,4% в III квартале, добавляет он. Вайсберг прогнозирует спад ВВП в IV квартале на 6%. Основные факторы – новая волна потребительского пессимизма, сокращение добычи нефти, высокая база прошлого года по сельскому хозяйству. При этом, по его словам, сократится отрицательный вклад оптовой торговли, так как база сравнения по экспорту газа будет ниже.
В целом по году Вайсберг прогнозирует спад ВВП на 2,8%, то есть «прогноз Минэкономразвития вполне обоснован». По оценке Исакова, по итогам года падение экономики может составить порядка 3,5%.