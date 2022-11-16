Росстат предварительно оценил падение ВВП в III квартале в 4%

Банк России в докладе о денежно-кредитной политике оценил спад ВВП в III квартале в 4% в годовом выражении. «Динамика деловой активности в III квартале сложилась лучше, чем Банк России прогнозировал ранее. Поддержку выпуску оказали динамика промышленного производства, объем строительных работ и розничных продаж, а также активность в сельскохозяйственной отрасли, где в этом году ожидается рекордный урожай», — отмечалось в обзоре ЦБ. При этом в сентябре оперативные индикаторы указывают на снижение экономической активности из-за роста неопределенности на фоне усиления геополитического напряжения и частичной мобилизации. По прогнозу ЦБ, в IV квартале экономика сократится на 7,1%.