Как решение Совета ЕС по криминализации обхода санкций скажется на России

ЕС принял ряд ограничительных мер против России из-за СВО на Украине и крайне важно, чтобы эти меры были полностью реализованы, отмечается в сообщении Совета ЕС. В настоящее время страны – члены союза имеют разные определения того, что представляет собой нарушение ограничительных мер и какие наказания должны последовать в случае их нарушения. Это может привести к различной степени применения санкций и риску обхода этих мер, потенциально позволяющего лицам, подпадающим под санкции, продолжать получать доступ к своим активам и поддерживать режимы, на которые распространяются меры ЕС, считает Совет ЕС.