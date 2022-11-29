Как решение Совета ЕС по криминализации обхода санкций скажется на России

Как решение Совета ЕС по криминализации обхода санкций скажется на РоссииРазрыв углубится, хотя решение нескоро начнет применяться на практике
Совет ЕС единогласно одобрил решение о включении нарушения санкций в список преступлений в Евросоюзе, говорится в сообщении, опубликованном в понедельник, 28 ноября. Теперь Еврокомиссия должна представить предложение по директиве, содержащей минимальные правила, касающиеся определения уголовных преступлений и наказаний за нарушение ограничительных мер. Затем документ будет отправлен на одобрение Европарламенту и Совету ЕС.
В настоящее время в этот список входят терроризм, торговля людьми, сексуальная эксплуатация женщин и детей, незаконный оборот наркотиков и оружия, отмывание денег, подделка платежных средств, коррупция, киберпреступность и организованная преступность. Предложение по включению в него нарушений ограничительных мер Еврокомиссия представила 25 мая.
ЕС принял ряд ограничительных мер против России из-за СВО на Украине и крайне важно, чтобы эти меры были полностью реализованы, отмечается в сообщении Совета ЕС. В настоящее время страны – члены союза имеют разные определения того, что представляет собой нарушение ограничительных мер и какие наказания должны последовать в случае их нарушения. Это может привести к различной степени применения санкций и риску обхода этих мер, потенциально позволяющего лицам, подпадающим под санкции, продолжать получать доступ к своим активам и поддерживать режимы, на которые распространяются меры ЕС, считает Совет ЕС.
Включение нарушения ограничительных мер в список «преступлений ЕС» является первым из двух шагов по обеспечению одинаковой степени соблюдения санкций на всей территории союза и по пресечению попыток обойти или нарушить введенные меры, подчеркивается в сообщении.