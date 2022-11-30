Инфляция в еврозоне замедлилась впервые за полтора года

Инфляция в еврозоне замедлилась до 10% в ноябре после рекордных 10,7% в октябре, следует из предварительных данных Евростата. Это стало первым замедлением роста цен с июня 2021 г. На тот момент показатель ведомство оценило в 1,9%. С июня по декабрь прошлого года инфляция непрерывно ускорялась в среднем на 0,5 п. п. каждый месяц и к концу 2021 г. достигла отметки в 5%. Динамика стала еще более резкой после введения антироссийских санкций и удорожания энергоресурсов. В марте 2022 г. инфляция достигла 7,4% после 5,9% в феврале.