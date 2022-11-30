Инфляция в еврозоне замедлилась впервые за полтора года

Инфляция в еврозоне замедлилась впервые за полтора годаТренд продолжится, но давление на экономику от высоких цен сохранится
Инфляция в еврозоне замедлилась до 10% в ноябре после рекордных 10,7% в октябре, следует из предварительных данных Евростата. Это стало первым замедлением роста цен с июня 2021 г. На тот момент показатель ведомство оценило в 1,9%. С июня по декабрь прошлого года инфляция непрерывно ускорялась в среднем на 0,5 п. п. каждый месяц и к концу 2021 г. достигла отметки в 5%. Динамика стала еще более резкой после введения антироссийских санкций и удорожания энергоресурсов. В марте 2022 г. инфляция достигла 7,4% после 5,9% в феврале.
Самое сильное замедление инфляции на данный момент зафиксировано в Нидерландах: там динамика опустилась на 5,6 процентного пункта: с 16,8% в октябре до 11,2% в ноябре. Также в число лидеров вошли Люксембург (1,5 п. п. – с 8,8% в октябре до 7,3% в ноябре), Эстония (1,1 п. п. – с 22,5 до 21,4%), Испания (0,7 п. п. – с 7,3 до 6,6%) и Литва (0,7 п. п. – с 22,1 до 21,4%). В Германии, крупнейшей европейской экономике, годовая инфляция замедлилась на 0,3 п. п. по сравнению с прошлым месяцем – с 11,6 до 11,3%. Во Франции инфляция сохранилась на уровне 7,1% с октября.
Самое значимое ускорение наблюдается в Финляндии (плюс 0,6 п. п. – с 8,4 до 9%), Словакии (0,6 п. п. – с 14,5 до 15,1%) и Словении (0,5 п. п. – с 10,3 до 10,8%).
Самые высокие показатели инфляции сохраняются в Литве, Латвии и Эстонии – в этих трех странах она превышает 21%.
Нынешнее замедление роста потребительских цен связано преимущественно с общим падением стоимости энергетических товаров в октябре и ноябре, отмечает директор группы суверенных и региональных рейтингов АКРА Дмитрий Куликов. Энергетический рынок продолжает оставаться главным источником инфляционных рисков для Европы: характерно, что рост цен на энергоресурсы за последние 70 лет предшествовал крупным рецессиям, напомнил он. Например, незадолго до мирового финансового кризиса 2008-2009 гг. нефть марки Light Sweet доросла до отметки $147 за баррель, продолжил эксперт.
По оценкам Евростата, больше всего по-прежнему растут цены на энергоносители – ожидается, что в ноябре годовая инфляция в этом секторе останется на уровне 34,9%. Тем не менее это остается существенным замедлением по сравнению с октябрем, когда этот показатель составил 41,5%.
Замедление показала и инфляция в секторе услуг – 4,2% против 4,3% в прошлом месяце. Рост цен продемонстрировали продукты питания, табак и алкоголь – 13,6% по сравнению с 13,1% в октябре. Рост цен в неэнергетической промышленной продукции остановился на уровне 6,1% с прошлого месяца.
Текущую динамику точнее отображают не значения прироста цен за год, а инфляция месяц к месяцу, полагает директор Института международной экономики и финансов ВАВТ Минэкономразвития Александр Кнобель.
По предварительным оценкам Евростата, индекс потребительских цен в ноябре снизился к октябрю на 0,1% - главным образом, за счет падения цен на энергоресурсы на 1,9%. Все прочие товары и услуги (а исключением энергоресурсов) в еврозоне в ноябре подорожали на 0,2%, что, впрочем, значительно ниже темпов роста цен в октябре (0,8% за месяц).
Инфляция возвращается к нормальным уровням в 2-3% в год, считает Кнобель. Два ключевых, по его мнению, фактора – это повышение ЕЦБ процентной ставки и вход европейской экономики в рецессию. Но динамика инфляции в Европе в краткосрочной перспективе будет и далее зависеть главным образом от ситуации на энергетических рынках, считает Кнобель.
Пауза в инфляционном тренде слабо связана с действиями регулятора, не согласилась руководитель направления «Макроэкономический анализ и финансовые рынки» ЦСР Наталья Сафина. В результате повышения ставок ЕЦБ текущий уровень депозитной ставки достиг 1,5%, а кредитной – 2%, что совершенно недостаточно для купирования сильного инфляционного тренда, указывает она. Незначительное снижение темпов роста инфляции впервые за полтора года вряд ли говорит о нормализации тренда, сомневается Сафина. Тем не менее высокая база 2022 г. в 2023 г. будет выступать фактором, сдерживающим дальнейший номинальный рост цен в годовом выражении, отметила эксперт. Однако это не означает, что влияние уже сложившихся аномальных уровней ослабнет, указывает она.
Во многом аналогична европейской ситуации ситуация с инфляцией в США, где также возможна нормализация в ближайшие месяцы, отмечает Кнобель.