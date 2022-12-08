Эксперты оценили заработок россиян на курсовой разнице в 240 млрд рублей

В феврале – марте физлица продали иностранную валюту на российской бирже и в крупнейших банках на сумму 600 млрд руб., а начиная с середины апреля, наоборот, стали приобретать ее – всего за полгода на 800 млрд руб., следует из обзора финансовой стабильности Банка России за II–III кварталы 2022 г. На разнице курсов валюты население могло заработать с февраля по ноябрь около 240 млрд руб., подсчитали для «Ведомостей» аналитики на основе данных регулятора.