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Эксперты оценили заработок россиян на курсовой разнице в 240 млрд рублей

Но укрепление рубля привело к отрицательной переоценке сбережений на 4 трлн
Анастасия Бойко
Укрепление рубля привело к отрицательному финансовому результату банков из-за валютной переоценки / Евгений Разумный / Ведомости

В феврале – марте физлица продали иностранную валюту на российской бирже и в крупнейших банках на сумму 600 млрд руб., а начиная с середины апреля, наоборот, стали приобретать ее – всего за полгода на 800 млрд руб., следует из обзора финансовой стабильности Банка России за II–III кварталы 2022 г. На разнице курсов валюты население могло заработать с февраля по ноябрь около 240 млрд руб., подсчитали для «Ведомостей» аналитики на основе данных регулятора.

При среднем курсе около 100 руб./$ (в феврале – марте) физические лица продали валюту на $6 млрд, а при среднем курсе 60 руб./$ (в апреле –ноябре) купили на $13 млрд, оценил аналитик УК «Ингосстрах-инвестиции» Виктор Тунев. Прибыль по проданной валюте составила 240 млрд руб. (произведение $6 млрд и разницы курсов валют около 40 руб.), подсчитал эксперт.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных