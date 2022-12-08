Эксперты оценили заработок россиян на курсовой разнице в 240 млрд рублей

Эксперты оценили заработок россиян на курсовой разнице в 240 млрд рублейНо укрепление рубля привело к отрицательной переоценке сбережений на 4 трлн
В феврале – марте физлица продали иностранную валюту на российской бирже и в крупнейших банках на сумму 600 млрд руб., а начиная с середины апреля, наоборот, стали приобретать ее – всего за полгода на 800 млрд руб., следует из обзора финансовой стабильности Банка России за II–III кварталы 2022 г. На разнице курсов валюты население могло заработать с февраля по ноябрь около 240 млрд руб., подсчитали для «Ведомостей» аналитики на основе данных регулятора.
При среднем курсе около 100 руб./$ (в феврале – марте) физические лица продали валюту на $6 млрд, а при среднем курсе 60 руб./$ (в апреле –ноябре) купили на $13 млрд, оценил аналитик УК «Ингосстрах-инвестиции» Виктор Тунев. Прибыль по проданной валюте составила 240 млрд руб. (произведение $6 млрд и разницы курсов валют около 40 руб.), подсчитал эксперт.