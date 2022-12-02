Эксперты сообщили о срабатывании почти всех индикаторов глобальной рецессии

Первым индикатором, сигнализирующим о наступлении близкого кризиса, является ухудшение прогнозов мирового роста ВВП как минимум на 1 процентный пункт (п. п.) за год до событий, говорится в обзоре. Изменение прогнозов подобного масштаба наблюдается и сейчас, указывают эксперты. Международный валютный фонд (МВФ) в октябре понизил прогноз роста мировой экономики в 2023 г. до 2,7%, в июле МВФ прогнозировал рост на 2,9%, в январе – на 3,8%. В июне Всемирный банк ухудшил свой прогноз роста глобального ВВП в 2022 г. до 2,9% с ожидавшихся в январе 4,1%, в 2023 г. – до 3% вместо 3,2%. Международное рейтинговое агентство Fitch в сентябре понизило прогноз по росту мирового ВВП на 2023 г. до 1,7% с ожидавшихся в июне 2,7%.