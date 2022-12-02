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Эксперты сообщили о срабатывании почти всех индикаторов глобальной рецессии

Официальный кризис в мировой экономике начнется уже в 2023 г.
Анастасия Бойко Любовь Романова
Высокие цены на энергоносители и высокие процентные ставки в течение следующего года продолжат оказывать угнетающее влияние на экономическую активность / Getty Images

Три из четырех опережающих индикаторов сигнализируют о рисках наступления глобальной рецессии в конце 2022 – начале 2023 г., говорится в аналитическом комментарии рейтингового агентства АКРА. Глобальной рецессией эксперты считают спад реального годового ВВП на душу населения в совокупности со снижением других показателей экономической активности (промышленное производство, занятость, потребление энергии и др.).

Согласно этому определению, за последние 70 лет было пять эпизодов глобальной рецессии: 1974–1975, 1981–1982, 1990–1991, 2008–2009 гг., два квартала 2020 г., оценили в АКРА. Остальные периоды снижения глобального ВВП не сопровождались спадом других макропоказателей, поэтому их нельзя назвать рецессией.

Первым индикатором, сигнализирующим о наступлении близкого кризиса, является ухудшение прогнозов мирового роста ВВП как минимум на 1 процентный пункт (п. п.) за год до событий, говорится в обзоре. Изменение прогнозов подобного масштаба наблюдается и сейчас, указывают эксперты. Международный валютный фонд (МВФ) в октябре понизил прогноз роста мировой экономики в 2023 г. до 2,7%, в июле МВФ прогнозировал рост на 2,9%, в январе – на 3,8%. В июне Всемирный банк ухудшил свой прогноз роста глобального ВВП в 2022 г. до 2,9% с ожидавшихся в январе 4,1%, в 2023 г. – до 3% вместо 3,2%. Международное рейтинговое агентство Fitch в сентябре понизило прогноз по росту мирового ВВП на 2023 г. до 1,7% с ожидавшихся в июне 2,7%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных