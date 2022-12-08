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Внешняя торговля Китая сокращается рекордными темпами с начала пандемии

При этом торговля КНР с Россией растет
Илья Лакстыгал Антон Козлов
Карантинные меры в рамках политики нулевой терпимости стали главным фактором снижения показателей внешней торговли в КНР / AFP

Стоимость экспорта из Китая в прошедшем ноябре сократилась в сравнении с ноябрем прошлого года на 8,7% до $296,1 млрд, что является наибольшим падением с февраля 2020 г. – начала пандемии коронавируса. Стоимость импорта в Китай упала еще больше – на 10,6% до $226,25 млрд. Это самое большое снижение с мая 2020 г., когда отмечался пик коронавирусных ограничений. Об этом свидетельствуют данные Главного таможенного управления (ГТУ) КНР, опубликованные на сайте ведомства 7 декабря.

В целом с января по ноябрь 2022 г. стоимость экспорта из КНР увеличилась по сравнению с аналогичным показателем предыдущего года на 9,1% до $3,29 трлн. За первые 11 месяцев года больше всего упал экспорт китайской бытовой техники – на 12,6%. Поставки автомобилей, наоборот, увеличились за тот же период на 73,1%, а экспорт редкоземельных элементов вырос на 68,7%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных