Внешняя торговля Китая сокращается рекордными темпами с начала пандемии

Стоимость экспорта из Китая в прошедшем ноябре сократилась в сравнении с ноябрем прошлого года на 8,7% до $296,1 млрд, что является наибольшим падением с февраля 2020 г. – начала пандемии коронавируса. Стоимость импорта в Китай упала еще больше – на 10,6% до $226,25 млрд. Это самое большое снижение с мая 2020 г., когда отмечался пик коронавирусных ограничений. Об этом свидетельствуют данные Главного таможенного управления (ГТУ) КНР, опубликованные на сайте ведомства 7 декабря.