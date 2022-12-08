Внешняя торговля Китая сокращается рекордными темпами с начала пандемии

Внешняя торговля Китая сокращается рекордными темпами с начала пандемииПри этом торговля КНР с Россией растет
Стоимость экспорта из Китая в прошедшем ноябре сократилась в сравнении с ноябрем прошлого года на 8,7% до $296,1 млрд, что является наибольшим падением с февраля 2020 г. – начала пандемии коронавируса. Стоимость импорта в Китай упала еще больше – на 10,6% до $226,25 млрд. Это самое большое снижение с мая 2020 г., когда отмечался пик коронавирусных ограничений. Об этом свидетельствуют данные Главного таможенного управления (ГТУ) КНР, опубликованные на сайте ведомства 7 декабря.
В целом с января по ноябрь 2022 г. стоимость экспорта из КНР увеличилась по сравнению с аналогичным показателем предыдущего года на 9,1% до $3,29 трлн. За первые 11 месяцев года больше всего упал экспорт китайской бытовой техники – на 12,6%. Поставки автомобилей, наоборот, увеличились за тот же период на 73,1%, а экспорт редкоземельных элементов вырос на 68,7%.