«Стив Джобс от инвестирования» назвал сроки глубокой рецессии в США

Легендарный инвестор, которого СМИ часто называют «Стивом Джобсом от инвестирования», в своем интервью Business Today отметил, что в результате текущего ужесточения ДКП инфляция в США уже показывает тренд на замедление до 4,5–5%. Тем не менее это неизбежно приведет к «вредному» для экономики росту процентных ставок: «Реальная процентная ставка в таком случае должна быть выше инфляции на 1,5%. Это значит, что она в конце концов должна будет достигнуть 6%, чего ФРС и добьется. Это окажет крайне негативное, вредное влияние на экономику», – говорит Далио. По состоянию на ноябрь инфляция в США составляла 7,7% после 8,2% в октябре.