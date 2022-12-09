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«Стив Джобс от инвестирования» назвал сроки глубокой рецессии в США

Легендарный Рэй Далио прогнозирует проблемы от повышения ставки ФРС
Антон Козлов
Ставки ФРС могут достичь 5,25–5,50%, но уровень 6% уже видится менее вероятным / Joshua Roberts / Reuters

В рамках тренда на ужесточение денежно-кредитной политики (ДКП) ФРС может повысить процентную ставку с текущих 3,75–4% до 5,5–6% годовых, что станет серьезным ударом по американской экономике, прогнозирует основатель хедж-фонда Bridgewater Associates Рэй Далио.

Легендарный инвестор, которого СМИ часто называют «Стивом Джобсом от инвестирования», в своем интервью Business Today отметил, что в результате текущего ужесточения ДКП инфляция в США уже показывает тренд на замедление до 4,5–5%. Тем не менее это неизбежно приведет к «вредному» для экономики росту процентных ставок: «Реальная процентная ставка в таком случае должна быть выше инфляции на 1,5%. Это значит, что она в конце концов должна будет достигнуть 6%, чего ФРС и добьется. Это окажет крайне негативное, вредное влияние на экономику», – говорит Далио. По состоянию на ноябрь инфляция в США составляла 7,7% после 8,2% в октябре.

Далио отмечает, что в текущей ситуации очень высока вероятность возникновения в США постоянного бюджетного дефицита на уровне 5% ВВП. Пока, указывает инвестор, весьма высокую стабильность показывают уровни заработных плат американских работников и общие показатели занятости населения. Это значит, что спрос сохраняется и в связи с этим инфляционный рост будет выше ожиданий рынка, заключает он.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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