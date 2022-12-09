«Стив Джобс от инвестирования» назвал сроки глубокой рецессии в США

«Стив Джобс от инвестирования» назвал сроки глубокой рецессии в СШАЛегендарный Рэй Далио прогнозирует проблемы от повышения ставки ФРС
В рамках тренда на ужесточение денежно-кредитной политики (ДКП) ФРС может повысить процентную ставку с текущих 3,75–4% до 5,5–6% годовых, что станет серьезным ударом по американской экономике, прогнозирует основатель хедж-фонда Bridgewater Associates Рэй Далио.
Легендарный инвестор, которого СМИ часто называют «Стивом Джобсом от инвестирования», в своем интервью Business Today отметил, что в результате текущего ужесточения ДКП инфляция в США уже показывает тренд на замедление до 4,5–5%. Тем не менее это неизбежно приведет к «вредному» для экономики росту процентных ставок: «Реальная процентная ставка в таком случае должна быть выше инфляции на 1,5%. Это значит, что она в конце концов должна будет достигнуть 6%, чего ФРС и добьется. Это окажет крайне негативное, вредное влияние на экономику», – говорит Далио. По состоянию на ноябрь инфляция в США составляла 7,7% после 8,2% в октябре.
Далио отмечает, что в текущей ситуации очень высока вероятность возникновения в США постоянного бюджетного дефицита на уровне 5% ВВП. Пока, указывает инвестор, весьма высокую стабильность показывают уровни заработных плат американских работников и общие показатели занятости населения. Это значит, что спрос сохраняется и в связи с этим инфляционный рост будет выше ожиданий рынка, заключает он.