Консенсус-прогноз «Ведомостей»: ключевая ставка ЦБ в декабре останется на уровне 7,5%

Совет директоров Банка России по итогам последнего в этом году заседания, которое состоится в пятницу, 16 декабря, сохранит ключевую ставку на уровне 7,5% годовых, считают опрошенные «Ведомостями» аналитики. В то же время двое из 16 экспертов не исключают небольшого понижения ставки – до 7,25 или 7%.