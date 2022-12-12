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Консенсус-прогноз «Ведомостей»: ключевая ставка ЦБ в декабре останется на уровне 7,5%

Регулятор может возобновить цикл снижения в середине 2023 года, считают эксперты
Любовь Романова
Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина на предыдущем заседании совета директоров ЦБ назвала сбалансированным решение о сохранении ключевой ставки / Максим Стулов / Ведомости

Совет директоров Банка России по итогам последнего в этом году заседания, которое состоится в пятницу, 16 декабря, сохранит ключевую ставку на уровне 7,5% годовых, считают опрошенные «Ведомостями» аналитики. В то же время двое из 16 экспертов не исключают небольшого понижения ставки – до 7,25 или 7%.

ЦБ будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, процесса структурной перестройки экономики, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков, указывал регулятор в пресс-релизе по итогам предыдущего заседания.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных