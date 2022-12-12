Консенсус-прогноз «Ведомостей»: ключевая ставка ЦБ в декабре останется на уровне 7,5%Регулятор может возобновить цикл снижения в середине 2023 года, считают эксперты
Совет директоров Банка России по итогам последнего в этом году заседания, которое состоится в пятницу, 16 декабря, сохранит ключевую ставку на уровне 7,5% годовых, считают опрошенные «Ведомостями» аналитики. В то же время двое из 16 экспертов не исключают небольшого понижения ставки – до 7,25 или 7%.
ЦБ будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, процесса структурной перестройки экономики, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков, указывал регулятор в пресс-релизе по итогам предыдущего заседания.
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