В США обвинили в рецессии теорию, набирающую популярность в России

В 2021 г. в отличие от США российская экономическая политика стала более сдержанной, бюджетный дефицит резко сократился, однако инфляция все равно ускорилась, что было связано с избыточно мягкой денежно-кредитной политикой и резким ростом частного кредитования, в первую очередь корпоративного. Но уже в 2022 г., после введения антироссийских санкций, экономическая политика серьезно видоизменилась. Бюджетное правило было приостановлено не только на этот, но и на ближайшие годы. Бюджет в этот период вновь смоделировали с дефицитом, а ЦБ после резкого подъема ставки до 20% весной довольно быстро вернул ее к 7,5%. Это близкий к минимальным за последние годы значениям уровень. После длительной паузы с начала года Минфин с октября начал занимать деньги рекордными темпами. Инфляция после всплеска весной за последующие шесть месяцев оказалась нулевой и продолжает быстро замедляться в годовом выражении.