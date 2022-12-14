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Китай планирует пакет помощи полупроводниковой промышленности на $143 млрд

Это примерно вдвое больше аналогичного пакета США, принятого летом
Илья Лакстыгал Владимир Кулагин Анастасия Курашева
Порядок возможных китайских инвестиций имеет смысл сравнивать с планами компаний, которые являются лидерами отрасли / Aly Song / Reuters

Власти Китая разрабатывают крупнейший за пять лет пакет поддержки полупроводниковой индустрии. Его цель – снижение зависимости от зарубежных поставок, переход на самообеспечение и смягчение санкционного давления со стороны США в этой области. Пакет помощи может составить 1 трлн юаней ($143 млрд), сообщило 13 декабря Reuters со ссылкой на источники. Период действия этого пакета не указывается.

По данным агентства, пакет будет состоять главным образом из налоговых льгот и субсидий, которые будут покрывать до 20% стоимости продукции. Ввести в действие эти меры китайские власти планируют в I квартале 2023 г. Для сравнения: одобренный президентом США Джо Байденом в августе закон CHIPS and Science Act предусматривает госсубсидии в $52,7 млрд для локализации производства чипов на американской территории, а также налоговые льготы для производителей чипов (эта мера будет стоить американскому бюджету $24 млрд).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных