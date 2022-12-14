Китай планирует пакет помощи полупроводниковой промышленности на $143 млрд

Китай планирует пакет помощи полупроводниковой промышленности на $143 млрдЭто примерно вдвое больше аналогичного пакета США, принятого летом
Власти Китая разрабатывают крупнейший за пять лет пакет поддержки полупроводниковой индустрии. Его цель – снижение зависимости от зарубежных поставок, переход на самообеспечение и смягчение санкционного давления со стороны США в этой области. Пакет помощи может составить 1 трлн юаней ($143 млрд), сообщило 13 декабря Reuters со ссылкой на источники. Период действия этого пакета не указывается.
По данным агентства, пакет будет состоять главным образом из налоговых льгот и субсидий, которые будут покрывать до 20% стоимости продукции. Ввести в действие эти меры китайские власти планируют в I квартале 2023 г. Для сравнения: одобренный президентом США Джо Байденом в августе закон CHIPS and Science Act предусматривает госсубсидии в $52,7 млрд для локализации производства чипов на американской территории, а также налоговые льготы для производителей чипов (эта мера будет стоить американскому бюджету $24 млрд).