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Китай не хочет новой холодной войны с США

Но готовится к ней
Владимир Кулагин
На Примаковских чтениях в Москве обсудили будущее отношений Китая с США и Россией / Reuters

Перспективы развития отношений Китая с США и Россией начали обсуждать на открывшихся 6 декабря в Москве Примаковских чтениях. Модератором сессии «Китай после ХХ съезда КПК и Россия: приоритеты стратегического партнерства» стал ушедший в сентябре этого года с поста посла России в Китае Андрей Денисов, который теперь представляет в Совете Федерации Саратовскую область. В течение всей сессии он продолжал заряжать аудиторию положенным дипломату оптимизмом, периодически вспоминая истории из своей богатой биографии. К примеру, он рассказал, как, будучи министром иностранных дел, Евгений Примаков в последний момент перед отлетом в Пекин согласовывал с президентом Борисом Ельциным неожиданные для того времени формулировки о стратегическом партнерстве с Китаем.

В материалах прошедшего в октябре 2022 г. съезда другие страны не упоминались вовсе, так как это не в традициях компартии Китая. На Западе же о Китае сейчас говорят очень много, отметил замдиректора по научной работе, руководитель Центра азиатско-тихоокеанских исследований ИМЭМО РАН Александр Ломанов. По его мнению, сейчас Китай вступает уже «в третью войну»: во время президентства Дональда Трампа между Пекином и Вашингтоном началась торговая война, при Джо Байдене – технологическая, теперь разгорается идеологическая. И Китай готов доказать миру, что и в этой сфере он способен на большее, чем от него ожидают, утверждает Ломанов. Среди уже известных примеров китайских глобальных концепций – сообщество человечества единой судьбы и модернизация китайского типа.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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