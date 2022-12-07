Китай не хочет новой холодной войны с США

В материалах прошедшего в октябре 2022 г. съезда другие страны не упоминались вовсе, так как это не в традициях компартии Китая. На Западе же о Китае сейчас говорят очень много, отметил замдиректора по научной работе, руководитель Центра азиатско-тихоокеанских исследований ИМЭМО РАН Александр Ломанов. По его мнению, сейчас Китай вступает уже «в третью войну»: во время президентства Дональда Трампа между Пекином и Вашингтоном началась торговая война, при Джо Байдене – технологическая, теперь разгорается идеологическая. И Китай готов доказать миру, что и в этой сфере он способен на большее, чем от него ожидают, утверждает Ломанов. Среди уже известных примеров китайских глобальных концепций – сообщество человечества единой судьбы и модернизация китайского типа.