Продажу активов госкомпаний предложили централизовать

Сейчас с ГИС «Торги» интегрированы восемь федеральных электронных площадок, которые обязаны уведомлять о проведении аукционов с госимуществом, но не с активами госкомпаний. В их числе «РТС-тендер», ЭТП-ГПБ (дочернее предприятие Газпромбанка), «Росэлторг» (51,8% принадлежит правительству Москвы, 48,2% – ВТБ), ТЭК ТОРГ (единственный акционер – Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа), «Фабрикант» (АО «ЭТС»), «Заказ.РФ» (АО «Агентство по государственному заказу Республики Татарстан»), «Сбербанк-АСТ» (дочка «Сбера»), РАД («Российский аукционный дом»).