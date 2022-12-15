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Продажу активов госкомпаний предложили централизовать

С инициативой проводить торги на одной площадке выступило казначейство
Анастасия Бойко
Перевод всей процедуры торгов на единый ресурс может быть хорошей идеей / Евгений Разумный / Ведомости

Федеральное казначейство предложило перевести все сделки по продаже активов госкомпаний на единую площадку – государственную информационную систему (ГИС) «Торги». Это следует из презентации (есть у «Ведомостей»), представленной замглавы казначейства Анной Теймуразовой в ходе заседания общественного совета при Минфине в начале декабря.

Сейчас с ГИС «Торги» интегрированы восемь федеральных электронных площадок, которые обязаны уведомлять о проведении аукционов с госимуществом, но не с активами госкомпаний. В их числе «РТС-тендер», ЭТП-ГПБ (дочернее предприятие Газпромбанка), «Росэлторг» (51,8% принадлежит правительству Москвы, 48,2% – ВТБ), ТЭК ТОРГ (единственный акционер – Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа), «Фабрикант» (АО «ЭТС»), «Заказ.РФ» (АО «Агентство по государственному заказу Республики Татарстан»), «Сбербанк-АСТ» (дочка «Сбера»), РАД («Российский аукционный дом»).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных