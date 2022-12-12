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Стратегически значимые предприятия хотят защитить от иностранных инвесторов

ФАС предложила изымать имущество, полученное по не согласованным с правительством сделкам
Анастасия Бойко Анна Вергазова Яна Суринская
Если выяснится, что иностранец не согласовал с правительством вложения в стратегические предприятия, то его российские инвестиции могут быть изъяты государством в судебном порядке / Евгений Разумный / Ведомости

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предложила ужесточить наказание в случае нарушения закона об иностранных инвестициях в стратегически значимые для страны компании. Ведомство хочет установить прямую норму, позволяющую изъять в доход государства все приобретенное зарубежным собственником в результате сделки, которая не согласована с профильной правкомиссией.

Сейчас после признания таких сделок недействительными иностранный покупатель возвращает акции продавцу. Проект изменений в закон «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства» есть у «Ведомостей». Документ был одобрен на правкомиссии по законопроектной деятельности, сообщил источник, близкий к комиссии. Информацию подтвердил представитель аппарата вице-премьера Дмитрия Григоренко, возглавляющего правкомиссию.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных