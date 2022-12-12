Стратегически значимые предприятия хотят защитить от иностранных инвесторов

Стратегически значимые предприятия хотят защитить от иностранных инвесторовФАС предложила изымать имущество, полученное по не согласованным с правительством сделкам
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предложила ужесточить наказание в случае нарушения закона об иностранных инвестициях в стратегически значимые для страны компании. Ведомство хочет установить прямую норму, позволяющую изъять в доход государства все приобретенное зарубежным собственником в результате сделки, которая не согласована с профильной правкомиссией.
Сейчас после признания таких сделок недействительными иностранный покупатель возвращает акции продавцу. Проект изменений в закон «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства» есть у «Ведомостей». Документ был одобрен на правкомиссии по законопроектной деятельности, сообщил источник, близкий к комиссии. Информацию подтвердил представитель аппарата вице-премьера Дмитрия Григоренко, возглавляющего правкомиссию.