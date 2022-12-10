Минфин допустил снижение налоговой нагрузки в стратегически важных отраслях

Минфин допустил снижение налоговой нагрузки в стратегически важных отрасляхА решения о поиске дополнительных доходов будут приниматься исходя из обстоятельств
Снижение фискальной нагрузки и налоговые стимулы для отдельных отраслей, которые имеют стратегическое значение для развития экономики, – это оптимальная стратегия в условиях ограниченных ресурсов, заявил статс-секретарь, замминистра финансов Алексей Сазанов на конференции «Ведомостей» «Налоговые итоги года».
В налоговой сфере в последние годы были предприняты шаги, которые явно способствуют укреплению российского экономического суверенитета, напомнил Сазанов, отвечая на вопрос о том, как налоговая политика может помочь в достижении технологической независимости. В частности, снижение нагрузки на сектор радиоэлектроники, IT-индустрию, малый и средний бизнес, который выступает диверсифицированной базой как спроса, так и предложения, перечислил замминистра. Кроме этого, были созданы преференциальные режимы, которые создают дополнительные стимулы для инвестиций и способствуют импортозамещению в критически важных отраслях, а именно механизмы соглашений о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК) и специнвестконтрактов (СПИК), добавил он.
«В условиях ограниченных ресурсов продолжение такой политики – это оптимальная стратегия, на мой взгляд», – заявил Сазанов. В то же время достичь абсолютного суверенитета невозможно, по крайней мере, если понимать это буквально – как удовлетворение спроса целиком за счет внутреннего предложения, полагает он.
«Глобализация, специализация стран [по отдельным отраслям] и технический прогресс сегодня зашли уже слишком далеко, чтобы представлялось возможным достижение абсолютного экономического суверенитета. Во всяком случае, я таких стран не знаю. Оптимальным решением здесь видится достижение экономического суверенитета в отдельных стратегически важных секторах экономики. Каждая страна здесь расставляет свои приоритеты, исходя из конкретных преимуществ, производственной базы, природных ресурсов и человеческого капитала. Невозможно предугадывать, как будут меняться обстоятельства, надо готовиться сейчас к тем внешним факторам воздействия, которые могут возникнуть. В этом и есть стратегия», – отметил замминистра.
Источники доходов
На ближайшие три года ресурсы для обеспечения сбалансированности бюджета найдены, напомнил Сазанов. Дальше вопрос необходимости поиска новых источников определяется тем, возникнут ли новые расходные обязательства, пояснил замминистра.
Замминистра согласился, что «это был сложный бюджет» (имеется в виду подготовка проекта бюджета на 2023-2025 гг.), объем аналитической работы Минфина существенно вырос вместе с потребностями по поиску дополнительных источников доходов. «Практически мобилизация доходов на триллион рублей ежегодно на ближайшие три года – это был вызов. И здесь отдельное спасибо нашей стране и тем природным ресурсам, которые у нее есть», – подчеркнул он.
В следующем году работа по анализу налоговой нагрузки будет продолжена, добавил Сазанов: «анализируем ресурсные сектора, смотрим, где есть высокая маржинальность, где есть налоговый потенциал». По его словам, в 2022 г. такими секторами были нефтегаз, удобрения, угольная отрасль. «А что будет на следующий год – надо смотреть, как будет развиваться мировая конъюнктура. Сейчас удалось найти сбалансированное решение, которое, с одной стороны, использует налоговый потенциал, а с другой стороны – обеспечивает необходимый уровень маржинальности в экономике для сохранения операционной и инвестиционной активности», – указал замминистра.
По его словам, детальная предметная аналитика позволяет находить ресурсные сектора. «Благодаря тому, что у нас есть ресурсные сектора, где мы можем изыскивать дополнительные налоги, в целом базовые параметры налоговой системы мы можем сохранять достаточно стабильными, то есть большинство компаний работающих в РФ, не испытывают роста налоговой нагрузки. Я говорю о ставках НДС, налога на прибыль, НДФЛ», – указал Сазанов.
Ключевым шагом по повышению налоговой нагрузки в этом году стало разовое изъятие у «Газпрома» сверхдоходов от продажи газа через НДПИ. Сумма поступлений в бюджет составила 1,2 трлн руб. На следующий год были также приняты ряд решений по дополнительному налогообложению добывающих отраслей, которые в общей сложности должны обеспечить в 2023-2025 гг. дополнительные поступления в размере более 3 трлн руб. В частности: повышение ставки НДПИ и увеличение ставки экспортной пошлины на природный газ с размера превышения цены уровня 300 $/м3, а также введение повышенной ставки налога на прибыль на экспортеров СПГ; корректировка демпфирующего механизма в обратном акцизе на нефтяное сырье и уточнение сопутствующей надбавки в ставке НДПИ; временное (в течение I квартала 2023 г.) повышение НДПИ на уголь и введение экспортной пошлины на удобрения и уголь при превышении определенного уровня экспортных цен.
В числе основных мер этого года, уменьшающих фискальную нагрузку, – снижение ставок ввозных пошлин на товары «критического» импорта, расширение льгот и преференций в рамках «IT-маневра», предоставление льгот для туристической ресторанной отрасли, проектов импортозамещения и ряда других.