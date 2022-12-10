Минфин допустил снижение налоговой нагрузки в стратегически важных отраслях

Ключевым шагом по повышению налоговой нагрузки в этом году стало разовое изъятие у «Газпрома» сверхдоходов от продажи газа через НДПИ. Сумма поступлений в бюджет составила 1,2 трлн руб. На следующий год были также приняты ряд решений по дополнительному налогообложению добывающих отраслей, которые в общей сложности должны обеспечить в 2023-2025 гг. дополнительные поступления в размере более 3 трлн руб. В частности: повышение ставки НДПИ и увеличение ставки экспортной пошлины на природный газ с размера превышения цены уровня 300 $/м3, а также введение повышенной ставки налога на прибыль на экспортеров СПГ; корректировка демпфирующего механизма в обратном акцизе на нефтяное сырье и уточнение сопутствующей надбавки в ставке НДПИ; временное (в течение I квартала 2023 г.) повышение НДПИ на уголь и введение экспортной пошлины на удобрения и уголь при превышении определенного уровня экспортных цен.