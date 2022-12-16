В ЦБ назвали главные риски для роста цен в следующем году

Вполне ожидаемо, что в следующем году проинфляционные риски возрастут, считает главный экономист «БКС Мир инвестиций» Наталья Лаврова. По ее словам, они могут быть связаны с ослаблением рубля, логистическими проблемами, которые нарастают в условиях санкций, а также с повышенными госрасходами. При этом в начале года инфляция – во многом из–за эффекта базы – ожидается достаточно слабой, признала эксперт. Во II квартале она может уйти ниже таргета. К концу I квартала инфляция опустится к 4%, а во втором – даже ниже, ожидает главный аналитик ПСБ Денис Попов. Основным фактором такого резкого снижения станет эффект высокой статистической базы 2022 г., а также умеренный внутренний спрос и относительно стабильный курс рубля, согласился он. Уже во втором полугодии рост потребительских цен может ускориться как на фоне сезонного увеличения бюджетных расходов, так и за счет фактора отложенного спроса, полагает начальник аналитического управления банка «Зенит» Владимир Евстифеев. В базовом сценарии инфляция опустится до 3–3,5% в апреле и ускорится до 6,5% в конце года, прогнозирует главный экономист рейтингового агентства «Эксперт РА» Антон Табах.