В ЦБ назвали главные риски для роста цен в следующем году

В ЦБ назвали главные риски для роста цен в следующем годуОдин из основных проинфляционных факторов – дефицит кадров
Банк России по итогам заседания 16 декабря принял решение сохранить ставку на уровне 7,5%. Но регулятор отметил повышение проинфляционных рисков и их преобладание над дезинфляционными. «Среди проинфляционных факторов выделю повышенные инфляционные ожидания, нехватку рабочей силы в отдельных секторах, ограничения на стороне предложения, расширение бюджетного дефицита, а также ухудшение условий внешней торговли», – отметила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс–конференции в пятницу.
На фоне последствий частичной мобилизации во многих отраслях усиливается нехватка рабочей силы, сказано в пресс-релизе регулятора по итогам заседания совета директоров. «Из-за возросшей нехватки персонала увеличиваются издержки компаний на рабочую силу. Это заметно по предприятиям промышленности, транспорта, логистики и строительства. Если зарплаты будут расти темпами выше производительности труда, это может привести к дополнительному росту цен через издержки бизнеса», – пояснила Набиуллина. Не исключено, что нехватка работников и дальше будет нарастать, предупредила она.
Замедление мировой экономики может ослабить внешний спрос на товары российского экспорта и также иметь проинфляционное влияние через ослабление рубля, считает ЦБ. Дальнейшее усиление внешних торговых и финансовых ограничений, фрагментация мировой экономики и финансовой системы способны привести к большему, чем ожидается в базовом сценарии, снижению потенциала российской экономики, что также является значимым риском, указал регулятор. Несмотря на сравнительно низкие темпы прироста цен в предыдущие месяцы, инфляционные ожидания населения и ценовые ожидания предприятий находятся на повышенном уровне, констатировал Банк России.
ЦБ учел при принятии решения по ставке повышение оценки дефицита федерального бюджета в этом году, сообщила Набиуллина. Ранее Минфин повысил оценку дефицита бюджета с 0,9 до 2% ВВП. В случае дополнительного расширения бюджетного дефицита может потребоваться более жесткая денежно-кредитная политика для возвращения инфляции к цели в 2024 г. и ее поддержания вблизи 4% в дальнейшем, сказано в пресс-релизе регулятора.
По прогнозу ЦБ, годовая инфляция снизится до 5–7% в 2023 г., вернется к 4% в 2024 г. и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем. В ноябре годовой темп прироста потребительских цен составил 12% после 12,6% в октябре, указал регулятор. По оценке на 12 декабря, годовая инфляция ускорилась до 12,7% с учетом перенесенной с июля 2023 г. индексации тарифов на коммунальные услуги.
Банк России будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, процесса структурной перестройки экономики, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков. Следующее заседание совета директоров запланировано на 10 февраля.
Ожидание бизнеса
Решение ЦБ по ставке было обоснованным и вполне ожидаемым, считает координатор «Деловой России» в Северо-Западном федеральном округе Дмитрий Панов. Как и ранее, базовым ориентиром для принятия решения стала инфляция — несмотря на ее замедление в последние месяцы, давление проинфляционных факторов усиливается, согласился он. В то же время сохранение ключевой ставки говорит о достижении условной стабилизации российской экономики, что, в свою очередь, дает больше возможностей бизнесу и населению для долгосрочного планирования, добавил эксперт.
Бизнес оценивает сегодняшнее решение Банка России по ключевой ставке как ожидаемое, согласна вице-президент ТПП РФ Елена Дыбова. По ее словам, развитие бизнеса сейчас сдерживает не ключевая ставка, а неопределенность развития ситуации. Бизнес опасается принимать серьезные долгосрочные инвестиционные решения, указала она.
Повышенные риски
Вполне ожидаемо, что в следующем году проинфляционные риски возрастут, считает главный экономист «БКС Мир инвестиций» Наталья Лаврова. По ее словам, они могут быть связаны с ослаблением рубля, логистическими проблемами, которые нарастают в условиях санкций, а также с повышенными госрасходами. При этом в начале года инфляция – во многом из–за эффекта базы – ожидается достаточно слабой, признала эксперт. Во II квартале она может уйти ниже таргета. К концу I квартала инфляция опустится к 4%, а во втором – даже ниже, ожидает главный аналитик ПСБ Денис Попов. Основным фактором такого резкого снижения станет эффект высокой статистической базы 2022 г., а также умеренный внутренний спрос и относительно стабильный курс рубля, согласился он. Уже во втором полугодии рост потребительских цен может ускориться как на фоне сезонного увеличения бюджетных расходов, так и за счет фактора отложенного спроса, полагает начальник аналитического управления банка «Зенит» Владимир Евстифеев. В базовом сценарии инфляция опустится до 3–3,5% в апреле и ускорится до 6,5% в конце года, прогнозирует главный экономист рейтингового агентства «Эксперт РА» Антон Табах.
В умеренно консервативных предпосылках траектория годовых темпов будет примерно такой: 11–12% в январе – феврале, 3–5% – в марте – мае (из–за эффекта высокой базы), 5–8% – во второй половине года, оценил директор группы суверенных и региональных рейтингов АКРА Дмитрий Куликов. В целом инфляционный фон относительно нормы будет по–прежнему повышенным, считает эксперт. На динамику инфляции в 2023 г. будут оказывать влияние два основных фактора: продолжающийся процесс структурной трансформации экономики и отложенные эффекты миграции населения, считает управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин.
Проблемы на рынке труда
О нехватке рабочей силы и проблеме кадрового обеспечения бизнеса ТПП начала говорить еще три года назад, отметила Дыбова. Проведенная частичная мобилизация в этом году лишь обострила давно назревшую проблему, считает она. Нехватка квалифицированных сотрудников сегодня, по ее словам, затрагивает абсолютно все отрасли бизнеса. Как результат наблюдается существенный рост зарплат, который связан лишь с тем, чтобы удержать работников, а не обеспечить рост производительности труда, пояснила эксперт: в среднем рост оплаты труда по таким сотрудникам уже составляет 20–30%.
Во многих сегментах есть дефицит, вызванный как мобилизацией или уходом в контрактники, так и релокациями, указал Табах. Демографическая ситуация и снижение миграции извне только добавляет давления на рынок, заметил он. В 2023 г. давление на инфляцию со стороны рынка труда будет ослабевать, полагает главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. Часть уехавшей после сентября рабочей силы будет возвращаться в ближайшие месяцы, ожидает эксперт.
Учитывая, что в 2023 г. экономика останется в состоянии рецессии, спрос на труд также может значительно сократиться, отметила Лаврова. Поэтому то, что сейчас кажется серьезным проинфляционным фактором, в следующем году вполне возможно будет нивелировано слабым экономическим ростом и необходимостью сокращать рабочие места, допустила она.
Ставка в новом году
В первые заседания следующего года ЦБ будет удерживать ключевую ставку на текущем уровне 7,5%, ожидает Васильев. Если не реализуются проинфляционные риски, то регулятор может в середине года вернуться к ее снижению с целью 6–7% на конец года, считает эксперт. Вероятность снижения ставки в следующем году довольно низкая, указал Евстифеев. Это связано с высокой степенью неопределенности и тем, что главным проинфляционным фактором выступает федеральный бюджет, пояснил он. В базовом сценарий ключевая ставка в 2023 г. будет находится в пределах 7–8%, ожидает Гришунин. Вероятность понижения ставки пока минимальна, а возможность повышения до 8% и выше вырастет, если дефицит бюджета превысит 2%, инфляция – 7%, полагает эксперт.
Несмотря на усиление среднесрочных инфляционных факторов, в 2023 г. регулятор вряд ли сможет повысить ключевую ставку, считает Лаврова. Последствия ослабления рубля для инфляции будут компенсированы дезинфляционным эффектом от снижения спроса, в то время как дефицит на рынке труда, который может увеличить расходы компаний, также частично компенсируется подавленным спросом на рабочую силу в условиях длительной рецессии, указала она. При таких ограничениях регулятор, скорее всего, продолжит смягчать денежно-кредитную политику, но более мягко, и будет брать паузу в периоды возрастающих инфляционных рисков, ожидает эксперт.