ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 7,5%Неопределенность развития ситуации в экономике сохраняется
Совет директоров Банка России на последнем в текущем году заседании оставил ключевую ставку на уровне 7,5% годовых. Это решение совпало с ожиданиями аналитиков, опрошенных «Ведомостями». Только двое из 16 экспертов не исключали небольшого понижения ставки – до 7,25 или 7%.
Внешние условия для российской экономики остаются сложными и значительно ограничивают экономическую деятельность, отметил Банк России в пресс–релизе. На фоне последствий частичной мобилизации во многих отраслях усиливается нехватка рабочей силы, добавил регулятор.
Несмотря на сравнительно низкие темпы прироста цен в предыдущие месяцы, инфляционные ожидания населения и ценовые ожидания предприятий находятся на повышенном уровне, указал ЦБ. По его мнению, проинфляционные риски выросли и преобладают над дезинфляционными. Это связано с ростом проинфляционного давления со стороны рынка труда, ухудшением условий внешней торговли и смягчением бюджетной политики, пояснил регулятор.
ЦБ будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, процесса структурной перестройки экономики, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков, указал регулятор. Следующее заседание совета директоров запланировано на 10 февраля.
Банк России взял паузу в цикле снижения ставки в октябре, оставив ее на уровне 7,5%. До этого начиная с весны регулятор последовательно ее снижал после резкого повышения с 9,5 до 20% в конце февраля. Так, в апреле ставка снижалась два раза – сначала до 17%, потом до 14%. В мае она опустилась до 11%, в июне – до 9,5%, в июле – до 8%.
Осенью цены начали расти после четырехмесячного периода дефляции. На протяжении последнего месяца инфляция постепенно ускорялась. По данным Росстата, на неделе с 6 по 12 декабря рост цен составил 0,19% после 0,58%, 0,19%, 0,11% и 0,06% в предыдущие четыре недели. С начала декабря инфляция составила 0,71%, с начала года – 11,86%. В годовом выражении показатель к 12 декабря ускорился до 12,65% с 12,5% неделей ранее, следует из данных Минэкономразвития.
Пауза в снижении ставки, наметившаяся с сентября, отражает хрупкое равновесие в экономике, говорил ранее «Ведомостям» экономист Газпромбанка Павел Бирюков. Решение ЦБ слабо отразится на экономике и рубле, поскольку они уже адаптировались к ее текущему уровню, указал эксперт. На инфляцию и экономическую активность продолжают оказывать влияние разнонаправленные факторы, отмечал профессор РЭШ Валерий Черноокий. По его словам, сохраняющаяся высокая экономическая и геополитическая неопределенность и низкая потребительская активность сдерживают совокупный спрос и рост цен. В то же время растут и проинфляционные риски, связанные со снижением мировых цен на сырье, введением потолка цен на российскую нефть и ростом бюджетных расходов. В таких условиях Банк России продолжит держать паузу, резюмировал эксперт.
Неопределенность дальнейшего развития макроэкономической ситуации сохраняется, предполагал в разговоре с «Ведомостями» главный аналитик ПСБ Денис Попов. Еще не вполне понятна реакция экономической и финансовой системы на эмбарго и потолок на российскую нефть, а также контрсанкционные действия России, пояснял он. Инфляционные ожидания населения и ценовые ожидания бизнеса остаются на повышенных уровнях, в их динамике по–прежнему отсутствует устойчивая тенденция к снижению, отмечал начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК «Велес Капитал» Юрий Кравченко. В данных условиях для ЦБ логично сохранить паузу на декабрьском заседании, добавлял эксперт.
Принятое сегодня решение ЦБ вызвано активным ослаблением рубля против всех мировых валют на фоне сокращения темпа роста экспорта и восстановления импорта, отметил эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер. Также, по его мнению, влияние оказал рост бюджетных расходов при сокращении доходов. Усиливают аргументацию монетарной паузы по–прежнему достаточно высокие инфляционные ожидания потребителей, добавил эксперт.