ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 7,5%

Пауза в снижении ставки, наметившаяся с сентября, отражает хрупкое равновесие в экономике, говорил ранее «Ведомостям» экономист Газпромбанка Павел Бирюков. Решение ЦБ слабо отразится на экономике и рубле, поскольку они уже адаптировались к ее текущему уровню, указал эксперт. На инфляцию и экономическую активность продолжают оказывать влияние разнонаправленные факторы, отмечал профессор РЭШ Валерий Черноокий. По его словам, сохраняющаяся высокая экономическая и геополитическая неопределенность и низкая потребительская активность сдерживают совокупный спрос и рост цен. В то же время растут и проинфляционные риски, связанные со снижением мировых цен на сырье, введением потолка цен на российскую нефть и ростом бюджетных расходов. В таких условиях Банк России продолжит держать паузу, резюмировал эксперт.